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РФ продовжить обстріли України: Буданов пояснив, якими вони будуть

30 грудня 2022, 01:35
Іран досі не дав Росії ракети, на які країна-агресорка дуже розраховує.
Ракета, Кирилл Буданов
РФ продовжить обстріли України, але з меншою інтенсивністю/ УНІАН

Країна-агресорка Росія продовжить бити ракетами по критичній інфраструктурі України.

Проте інтенсивність таких обстрілів зменшиться, адже в РФ вже "дуже туго" з ракетами, а Іран досі не дав для них ті ракети, на які вони розраховують. Про це сказав очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС.

"Ворог не зможе підтримувати наявний рівень атак через виснаження запасів ракет і нездатність російської промисловості їх поповнити", – зазначає Буданов.

Він вважає, що Іран може тягнути з наданням ракет через страх запровадження проти них нових санкцій з боку західних країн.

Буданов зазначає, що Росія хоче вийти на рівень, при якому вона зможе виготовляти по 20 ракет "Калібр" на місяць. За його словами, в РФ майже не виробляють "Іскандери". При цьому для масових ударів по Україні країна-агресорка використовує різні крилаті ракети, які виготовляє поспіхом.

Масована ракетна атака РФ

Вранці 29 грудня Росія масовано атакувала Україну ракетами, у багатьох містах відбулися сильні вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у Харкові, Одесі, Львові. У багатьох містах спрацювала протиповітряна оборона.

У Києві уламками збитих ракет було пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. Є постраждалі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ППО України збила 54 ракети із 69, які загалом запустив ворог. Головком ЗСУ уточнив, що 29 грудня агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного і морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зазначає, що окупанти на кожну масовану ракетну атаку по Україні витрачають приблизно по 300-400 мільйонів доларів. Проте суттєвих переваг для себе вони все одно не можуть досягнути таким чином.

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війна в Україні ракета вторгнення Росії ракетний удар Кирило Буданов
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