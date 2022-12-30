"РФ демілітаризується за планом": Резніков відповів на ракетний удар окупантів

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував новий ракетний удар, який напередодні російські окупанти завдали по Україні.
Він підкреслив, що українські сили збивали, збивають і збиватимуть російські безпілотники, ракети, літаки і вертольоти. Про це глава Міноборони пише в Twitter.
За його словами, для цього бійці ЗСУ будуть використовувати все: від старих переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) до сучасних комплексів Patriot.
"Ми збивали, збиваємо і будемо збивати в небі російські безпілотники, ракети, літаки і вертольоти. Будемо використовувати все: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot. Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", - написав Резніков.
Нагадаємо, російські окупанти в ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.
При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.
Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.
Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
Відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.
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