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"РФ демілітаризується за планом": Резніков відповів на ракетний удар окупантів

30 грудня 2022, 16:01
Ми збивали, збиваємо і будемо збивати в небі російські цілі, підкреслив глава Міноборони.
Резніков, ППО України
Олексій Резніков розповів про відповідь ЗСУ на ракетний удар РФ / Колаж АрміяInform, УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував новий ракетний удар, який напередодні російські окупанти завдали по Україні.

Він підкреслив, що українські сили збивали, збивають і збиватимуть російські безпілотники, ракети, літаки і вертольоти. Про це глава Міноборони пише в Twitter.

За його словами, для цього бійці ЗСУ будуть використовувати все: від старих переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) до сучасних комплексів Patriot.

"Ми збивали, збиваємо і будемо збивати в небі російські безпілотники, ракети, літаки і вертольоти. Будемо використовувати все: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot. Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", - написав Резніков.

різник

Нагадаємо, російські окупанти в ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

Відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.

Читайте більше:

Олексій Резніков ракетний удар
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