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Глава розвідки Буданов назвав хитрий план Путіна на 2023 рік

30 грудня 2022, 17:54
Буданов зазначив, що зараз у росіян дуже великі проблеми з комплектуванням вже існуючих підрозділів.
Володимир Путін, Кирило Буданов
Володимир Путін, Кирило Буданов / kremlin.ru, скріншот

Начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розкрив хитрий план Кремля.

В інтерв'ю BBC Буданов відповів на заяву Міністра оборони Росії Сергій Шойгу який 29 грудня оголосив про завершення мобілізації в Росії. За словами глави розвідки, він має інформацію про плани росіян провести нову хвилю.

"При формуванні нових підрозділів їм (росіянам - ред.) не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають і вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня почати чергову хвилю мобілізації", - розповів Буданов.

Буданов зазначив, що зараз у росіян дуже великі проблеми з комплектуванням вже існуючих підрозділів через те, що ті вже беруть участь у бойових діях і мають величезні втрати.

За словами Буданова, немає ніякої різниці, коли саме буде оголошена мобілізація в Росії, "5 або 9 січня - в принципі, це нічого не змінить", адже через втрати живої сили їм у будь-якому випадку доведеться це зробити.

"Це ще з огляду на той факт, що мобілізація, яку вони, начебто закінчили, нікуди не поділася. Вона триває, і станом на даний момент мобілізують повним ходом людей на війну", - пояснив глава розвідки.

Мобілізація в Україні

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр в листопаді говорила, що в Україні поки не планують проводити додаткову мобілізацію - Збройні сили укомплектовані на достатньому рівні.

14 грудня Маляр сказала, що проведення наступної хвилі мобілізації в Україні залежить від обстановки на фронті.

За її словами, прогнози давати складно. Нова хвиля може статися через три причини-потреби ЗСУ в нових військових через втрати, відновлення бійців після поранень і проведення ротації.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що на фронтах і в територіальній обороні України вистачає людей. Але якщо в Міністерстві оборони ухвалять рішення, що ситуація змінилася, може бути проведена додаткова мобілізація – закличуть людей певних спеціальностей.

20 грудня начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач заявив, мобілізація продовжена до 19 лютого 2023 року, але нові її хвилі поки не плануються.

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мобілізація війна в Україні війна Росії та України Кирило Буданов
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