Потужний удар ЗСУ на Півдні: сотні окупантів спалили разом з технікою РФ

Збройні Сили України 29 грудня в районі Федорівки Херсонської області ліквідовали близько 200 окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому в Facebook.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня цього року. Так, в районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області ліквідовано близько 200 загарбників, інформація про поранених уточнюється", — йдеться в повідомленні.
Крім того, поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.
"За добу авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Збито ворожий розвідувальний БПЛА типу Орлан-10", — зазначається у зведенні.
Також підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, п'ять складів боєприпасів, а також дві радіолокаційні станції загарбників.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що після звільнення Херсонської області ЗСУ можуть перейти в наступ на запорізькому напрямку.
За його словами, українській армії потрібно накопичувати сили для подальшого наступу.
У Генштабі повідомляли, що окупанти РФ у Запорізькій області готуються до наступу ЗСУ на свої захоплені позиції і зміцнюють оборону. Споруди зводяться поспіхом.
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