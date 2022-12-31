glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Потужний удар ЗСУ на Півдні: сотні окупантів спалили разом з технікою РФ

31 грудня 2022, 08:13
Підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня цього року, розповіли в Генштабі.
ВСУ, війна, українські військові
ЗСУ знищують ворога на південному напрямку / 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Збройні Сили України 29 грудня в районі Федорівки Херсонської області ліквідовали близько 200 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому в Facebook.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня цього року. Так, в районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області ліквідовано близько 200 загарбників, інформація про поранених уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.

"За добу авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Збито ворожий розвідувальний БПЛА типу Орлан-10", — зазначається у зведенні.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, п'ять складів боєприпасів, а також дві радіолокаційні станції загарбників.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що після звільнення Херсонської області ЗСУ можуть перейти в наступ на запорізькому напрямку.

За його словами, українській армії потрібно накопичувати сили для подальшого наступу.

У Генштабі повідомляли, що окупанти РФ у Запорізькій області готуються до наступу ЗСУ на свої захоплені позиції і зміцнюють оборону. Споруди зводяться поспіхом.

Читайте більше:

Херсонська область Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:32

Гороскоп для Дів на січень 2023: кохання, фінанси, робота

08:30

Перший тост за Новий рік: найкраща добірка для новорічного застілляВідео

08:30

Коли прибирати ялинку у 2023 році: як правильно видалити новорічну красунюВідео

08:13

Потужний удар ЗСУ на Півдні: сотні окупантів спалили разом з технікою РФВідео

08:11

"Далі піде в Держдуму": окупанти зарахували вкраденого в Херсоні єнота до університету в МелітополіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:46

Путін влаштує "м'ясорубку": експерт назвав умову перемоги України у війніВідео

07:30

Любовний гороскоп на тиждень 2-8 січня: зірки розповіли про прийдешні конфлікти і нові зустрічіВідео

07:25

Винні гормони: іноземна розвідка дала несподіване пояснення агресії ПутінаВідео

07:23

Жіночий гороскоп на тиждень 2-8 січня: починання, спокій і невдачіВідео

Реклама
07:16

Війна в Україні затягнеться на весь 2023 рік: західні ЗМІ дали тривожний прогнозВідео

07:05

Як правильно замочувати одяг перед пранням: правила, які повинна знати кожна господиня

07:05

Тарифи, пенсії, зарплати і податки: що змінюється з 1 січня в Україні

06:45

РФ може масово атакувати Україну дронами через нестачу ракет – ISWВідео

06:30

Гороскоп на сьогодні 31 грудня: Овнам - енергія, Тельцям - розкіш, Близнюкам - конфліктиВідео

06:20

Навіщо Росія запроваджує військові навчальні центри при вишахПогляд

05:57

Гороскоп для Левів на січень 2023: прибуток, медовий місяць та здійснення мріїВідео

05:00

"Конфлікт" між Зеленським та Залужним: Резніков прокоментував чутки

04:20

Як підібрати колір волосся під колір очей: прості фокуси, які зроблять образ ефектним та незабутнім

03:43

"Подружку Тоні Старка" Гвінет Пелтроу спіймали папараці в крихітному бікіні і без макіяжу

03:20

Бюджетне блюдо, яке повинно бути на кожному столі: рецепт на Новий рік з 1 секретним інгредієнтомВідео

Реклама
03:15

Моніка Белуччі без ліфчика з'явилася на обкладинці глянцю

02:35

Різке потепління до + 17°: українців приголомшили аномальним прогнозом на Новий РікВідео

02:02

"Зірка фільмів для дорослих": Волочкова показала обвислі грудиВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, чому у ворогів "снарядний голод"

01:07

Гороскоп таро на тиждень 2-8 січня: Рибам - баланс, Овнам - повернення в минуле

01:00

Завдав величезних збитків Міноборони РФ: ЗСУ успішно ліквідували російського командира

00:51

Прикмети на 31 грудня: ці 3 речі потрібно зробити всім, щоб весь 2023 рік гроші були в будинкуВідео

00:20

Фінансовий успіх та казкове везіння: астролог назвав 4 знаки Зодіаку, яким дуже пощастить у січніВідео

30 грудня, п'ятниця
23:50

Що потрібно зробити всім 1 січня, щоб на весь 2023 рік привернути щастя і фурорВідео

23:47

"У вас залишився тиждень": Резніков терміново звернувся до росіян через підступні плани ПутінаВідео

23:26

ЗСУ штурмом вибили окупантів з села в Луганській області: з'явилося відеоВідео

23:18

Відомий актор розповів, чому постільні сцени з Дженніфер Еністон - справжні тортури

23:14

Чотири великих міста можуть бути звільнені найближчим часом: експерт розповів про контрнаступ ЗСУВідео

22:52

Зі здоров'ям поганенько: Путіна ізолювали від журналістівВідео

22:30

Гороскоп для Раків на січень 2023: коли чекати на прибуток, а коли - на нову любовВідео

22:21

"У росіян значні втрати": Резніков розповів, чи зможе армія РФ повністю відновитисяВідео

22:08

Шрек, Халк або Грінч: Jerry Heil шокувала шанувальників гематомою на пів-обличчяВідео

22:00

В Україні вимикатимуть світло навіть після війни - ДТЕКВідео

21:37

Гороскоп для Близнюків на січень 2023 - для жінок і чоловіківВідео

21:31

Maruv в прозорому комбінезоні засвітила неосяжні сідниці та поскаржилася на зайву вагуВідео

Реклама
21:13

"Ми не обирали війну": Залужний звернувся до українцівВідео

21:01

"Сочі будуть окуповані": Гіркін дав цікавий прогноз на 2023 рікВідео

20:59

"Стане найпотужнішою у Європі": Зеленський анонсував суттєве посилення української ППОВідео

20:14

ЗСУ ліквідували в районі Донецька величезну групу окупантівВідео

20:12

Гологруда Брітні Спірс станцювала в душі та оголосила про зміну іменіВідео

20:12

Кремль назвав друзів Путіна у Європі: до списку увійшли лише три лідериВідео

20:00

Україна "відмовляється від припинення війни": Подоляк назвав причинуВідео

19:48

Пенсіонерів в Україні чекає велика індексація виплат у 2023 роціВідео

19:39

"Знаєш, що тобі потрібно? Куля в голову": творці серіалу Уэнздей розкрили подробиці нового сезону

19:34

Наймодніша стрижка 2023 з фантастичним чубчиком, що робить образ загадковимФото

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти