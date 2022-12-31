Потужний удар ЗСУ на Півдні: сотні окупантів спалили разом з технікою РФ

Підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня цього року, розповіли в Генштабі.

ЗСУ знищують ворога на південному напрямку / 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Збройні Сили України 29 грудня в районі Федорівки Херсонської області ліквідовали близько 200 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому в Facebook.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня цього року. Так, в районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області ліквідовано близько 200 загарбників, інформація про поранених уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.

"За добу авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Збито ворожий розвідувальний БПЛА типу Орлан-10", — зазначається у зведенні.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, п'ять складів боєприпасів, а також дві радіолокаційні станції загарбників.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що після звільнення Херсонської області ЗСУ можуть перейти в наступ на запорізькому напрямку.

За його словами, українській армії потрібно накопичувати сили для подальшого наступу.

У Генштабі повідомляли, що окупанти РФ у Запорізькій області готуються до наступу ЗСУ на свої захоплені позиції і зміцнюють оборону. Споруди зводяться поспіхом.

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