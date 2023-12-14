США вичерпали бюджет допомоги Україні: у Байдена сказали, скільки залишилося грошей

Решту грошових коштів на заміщення озброєнь, які постачаються Україні, Штати витратять вже в грудні, сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Конгрес США відклав голосування про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню / Колаж: Главред, фото: посольство України у США, ua.depositphotos.com

Сполучені Штати Америки використали 96% коштів на поповнення запасів Пентагону, які призначені для допомоги Україні. Залишився 1 мільярд доларів. Гроші будуть витрачені вже в грудні. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Під час брифінгу вона розповіла про те, що в бюджеті допомоги Україні залишився 1 мільярд доларів. Гроші використовуються для покупки нової зброї та обладнання для заміни того, яке постачається Києву.

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За словами чиновниці, 96% з цих коштів вже витрачено, ще 4% витратять в поточному місяці.

"Тому, як тільки у нас закінчаться кошти для поповнення, ми не зможемо заповнювати власні запаси і замінювати те, що надсилаємо в Україну. І саме це тут поставлено на карту", - підкреслила Карін Жан-П'єр.

Допомога Україні від США

Президент Штатів Джо Байден готовий до угоди з республіканцями щодо кордону з Мексикою, щоб вони припинили блокувати ініціативу, спрямовану на фінансування допомоги Україні. За словами Байдена, Київ не повинен бути заручником американських обставин.

14 грудня в Білому домі повідомили, що спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію лідера демократів у Сенаті Чака Шумера щодо продовження роботи Конгресу ще на тиждень. Таким чином, американські законодавці підуть на канікули, не проголосувавши допомогу Україні.

"Як ви чули вчора від президента, американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Однак спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України", - підкреслила Карін Жан-П'єр.

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