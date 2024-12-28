Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Іноземці, які допомагають ЗСУ, зможуть отримати тимчасову посвідку на проживання в Україні

Віталій Кірсанов
28 грудня 2024, 20:27
41
Завдяки новому рішенню деякі іноземці-волонтери стануть більш захищеними в Україні.
Іноземці, Міноборони
Іноземці зможуть отримати тимчасову посвідку на проживання в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/ministry_of_defense_ua

Ви дізнаєтеся:

  • Умови отримання іноземцями посвідки на проживання в Україні
  • Зміст нового документа

Іноземці, які допомагають українським військовим боротися з російською агресією, зможуть отримати посвідку на проживання в Україні за новим механізмом. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зокрема, уряд затвердив порядок видачі посвідки на проживання для іноземців та осіб без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагають Силам оборони України.

відео дня

У документі визначається:

  • механізм отримання інформації про іноземців, які допомагають військовим у зоні бойових дій;
  • зміст звернення іноземця;
  • строки розгляду звернення Міноборони та МВС;
  • підтвердження факту допомоги командиром військової частини;
  • перелік документів для Державної міграційної служби.

"Завдяки рішенню уряду більш захищеними стануть ті іноземці-волонтери, які долучаються до надання стрілецької, тактичної, радіотехнічної, вибухотехнічної, медичної та інших видів допомоги. Також ця Постанова посилює захист іноземців, які перебувають безпосередньо в районах ведення бойових дій, і спільно з нашими підрозділами виконують бойові або службові завдання протягом щонайменше шести місяців", - пояснив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з 1 грудня Кабінет міністрів змінив підходи до звільнення співробітників від мобілізації, зокрема щодо статусу "критично важливого підприємства". Для отримання цього статусу підприємство має відповідати двом обов'язковим критеріям: відсутність податкової заборгованості та середня зарплата не нижче 20 000 грн.

Також в Україні оновлено статус критично важливих підприємств за новими критеріями, повідомило Міністерство економіки. Перші сім компаній, які успішно пройшли оновлення, працюють у сферах виробництва скляних виробів, меблів, текстилю та керамічної плитки. Підприємства, які ще не оновили статус, можуть бронювати працівників до 28 лютого 2025 року.

Окрім цього, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що норми щодо зарплати на підприємствах, які планують забронювати своїх співробітників, є справедливими і відповідають принципу "Воюй або працюй". Він пояснив, що уряд провів аудит системи бронювання після виявлення зловживань бізнесом.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

волонтеры ЗСУ вид на проживання Міноборони України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Хоч би що там Путін сказав": Зеленський дав доручення уряду на тлі шантажу Фіцо

"Хоч би що там Путін сказав": Зеленський дав доручення уряду на тлі шантажу Фіцо

20:05Україна
РФ перейшла до нової тактики ракетних ударів по Україні: аналіз розвідки Британії

РФ перейшла до нової тактики ракетних ударів по Україні: аналіз розвідки Британії

19:00Україна
У багатьох областях оголосили штормове попередження: якою буде погода 29 грудня

У багатьох областях оголосили штормове попередження: якою буде погода 29 грудня

18:51Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на січень 2025: Овнам - тріумф, Тельцям - можливість, Близнюкам - комфорт

Гороскоп Таро на січень 2025: Овнам - тріумф, Тельцям - можливість, Близнюкам - комфорт

"Чергового альфонса знайшла": зрадницю Ані Лорак зганьбили за вибір нареченого

"Чергового альфонса знайшла": зрадницю Ані Лорак зганьбили за вибір нареченого

Гороскоп на завтра 29 грудня: Левам - вся удача світу, Овнам - незабутній день

Гороскоп на завтра 29 грудня: Левам - вся удача світу, Овнам - незабутній день

"Прийшла до них поспілкуватися": Клара Новікова вперше висловилася про війну в Україні

"Прийшла до них поспілкуватися": Клара Новікова вперше висловилася про війну в Україні

Куди переставити сірник, щоб приклад став правильним: на загадку дається 9 секунд

Куди переставити сірник, щоб приклад став правильним: на загадку дається 9 секунд

Останні новини

20:37

Секретний план "Килим": як авіадиспетчери пропустили літак над Грозним?

20:27

Іноземці, які допомагають ЗСУ, зможуть отримати тимчасову посвідку на проживання в Україні

20:05

"Хоч би що там Путін сказав": Зеленський дав доручення уряду на тлі шантажу Фіцо

19:04

Чому на Новий рік п'ють саме шампанське: історія напою здивує багатьох

19:00

РФ перейшла до нової тактики ракетних ударів по Україні: аналіз розвідки Британії

Прогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФПрогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФ
18:56

МЗС про погрози Фіцо: Україна платить чималі гроші за електроенергію зі Словаччини

18:51

У багатьох областях оголосили штормове попередження: якою буде погода 29 грудня

17:57

Греція передасть Україні партію ракет малої дальності Sea Sparrow: що відомо

17:44

Працівник ТЦК кулаком розтрощив скло в авто після наїзду: деталі інциденту на Київщині

Реклама
17:13

Екстрені відключення світла в Україні повертаються у трьох областях - ДТЕК

16:43

Путін вибачився, але не за збиття літака: Зеленський зателефонував президенту Алієву

16:35

Кремінь розповів, скільки українці отримали штрафів за порушення мовного закону

16:25

Двох голів одним махом: уряд підтримав звільнення очільників ОВА - про кого мова

15:54

Штурм РФ перетворився на гори спаленої техніки: де ЗСУ провели успішний удар

15:24

"Міцний мир можливий": експосол Гербст назвав можливі терміни введення миротворців в Україну

15:03

В Україні зріс один із тарифів на електроенергію: кому доведеться платити більше

14:58

Відкрити в Україні новий фронт: Зеленський розкрив доручення Путіна для Фіцо

14:41

Пропаганда приховує правду: в ГУР розкрили деталі гучного вибуху під Москвою

14:40

Камалія похвалилася "не бідним" новим кавалером

14:28

У Криму оголосили надзвичайний стан: окупанти в паніці - в чому причина

Реклама
14:28

Гороскоп для Дів на 2025 рік: велике кохання та зростання доходівВідео

13:54

Смертельна аварія в Києві: водійка Tesla під градусом забрала два життя - деталіФото

13:46

Зеленські здійснили рідкісний вихід у світ

13:43

Ресурс для обстрілів готовий: в ЦПД попередили про загрозу нових ударів по Україні

13:43

"Практично не змінився": Валерій Меладзе раптово повернувся в РФ - деталі

13:12

"Потрібні серйозні зміни": є 2 способи повної деокупації територій України – Шарп

12:59

"Захопити велику територію": ворог хоче перерізати важливу для ЗСУ трасу - Ступак

12:53

Поки в Покровську "затишшя перед бурею": який капкан приготували ЗСУ ворогу

12:34

Гороскоп для Близнюків на рік: які подарунки Всесвіту принесе 2025-йВідео

12:16

Втрати близько 785 тисяч військових: Сирський вийшов з важливою заявою про армію РФ

12:10

Від цигарок до волосся: що категорично не можна змивати в унітаз - повний список

11:44

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Козлам - образи, Мавпам - погані часи

11:41

Антикорупціонеру Лємєнову обрано запобіжний захід у справі про ухиляння від армії – ухвала суду

11:40

РФ спробує захопити більше територій: є 2 способи, як зупинити Росію – Шарп

11:26

Аналог залізного купола: ексглава Пентагону закликав надати Україні захист

10:50

Куди переставити сірник, щоб приклад став правильним: на загадку дається 9 секунд

10:39

Гороскоп для Левів на 2025 рік: відкриються кордони та прийде коханняВідео

10:37

Собака робить більше: дружина Цекало заговорила про мир

10:29

"Чергового альфонса знайшла": зрадницю Ані Лорак зганьбили за вибір нареченого

10:27

ЗСУ уразили склад "Шахедів" в Орловській області РФ - Генштаб

Реклама
10:18

Джолі взяла молодшу доньку від Бреда Пітта на шопінг

10:14

"Енергоблокада" від Фіцо: чи існує серйозна загроза для електропостачання України

09:54

Гороскоп Таро на січень 2025: Овнам - тріумф, Тельцям - можливість, Близнюкам - комфортВідео

09:19

Українські дрони б’ють на 2 тис. км: у ГУР пояснили "таємничі" вибухи в РФ

09:18

Зрадниця Тетяна Овсієнко показалася вперше за довгий час - який вигляд має

09:11

ЗСУ повернули позиції на Донеччині: як змінилась ситуація біля Сіверська - ISW

08:33

"Вона мені цього ніколи не забуде": принц Вільям розповів, що подарував Кейт

08:21

Померла актриса, яка прославилася роллю ДжульєттиВідео

08:16

"Я хочу бути з тобою": хто переміг у шоу "Холостяк" - деталі

08:00

Блекаут у США та конфронтація з Китаєм: чим небезпечні погрози Трампа КанадіПогляд

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти