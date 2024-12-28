Іноземці, які допомагають ЗСУ, зможуть отримати тимчасову посвідку на проживання в Україні

Завдяки новому рішенню деякі іноземці-волонтери стануть більш захищеними в Україні.

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Іноземці зможуть отримати тимчасову посвідку на проживання в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/ministry_of_defense_ua

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Умови отримання іноземцями посвідки на проживання в Україні

Зміст нового документа

Іноземці, які допомагають українським військовим боротися з російською агресією, зможуть отримати посвідку на проживання в Україні за новим механізмом. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зокрема, уряд затвердив порядок видачі посвідки на проживання для іноземців та осіб без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагають Силам оборони України.

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У документі визначається:

механізм отримання інформації про іноземців, які допомагають військовим у зоні бойових дій;

зміст звернення іноземця;

строки розгляду звернення Міноборони та МВС;

підтвердження факту допомоги командиром військової частини;

перелік документів для Державної міграційної служби.

"Завдяки рішенню уряду більш захищеними стануть ті іноземці-волонтери, які долучаються до надання стрілецької, тактичної, радіотехнічної, вибухотехнічної, медичної та інших видів допомоги. Також ця Постанова посилює захист іноземців, які перебувають безпосередньо в районах ведення бойових дій, і спільно з нашими підрозділами виконують бойові або службові завдання протягом щонайменше шести місяців", - пояснив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з 1 грудня Кабінет міністрів змінив підходи до звільнення співробітників від мобілізації, зокрема щодо статусу "критично важливого підприємства". Для отримання цього статусу підприємство має відповідати двом обов'язковим критеріям: відсутність податкової заборгованості та середня зарплата не нижче 20 000 грн.

Також в Україні оновлено статус критично важливих підприємств за новими критеріями, повідомило Міністерство економіки. Перші сім компаній, які успішно пройшли оновлення, працюють у сферах виробництва скляних виробів, меблів, текстилю та керамічної плитки. Підприємства, які ще не оновили статус, можуть бронювати працівників до 28 лютого 2025 року.

Окрім цього, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що норми щодо зарплати на підприємствах, які планують забронювати своїх співробітників, є справедливими і відповідають принципу "Воюй або працюй". Він пояснив, що уряд провів аудит системи бронювання після виявлення зловживань бізнесом.

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