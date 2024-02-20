Польський фермер розмістив на тракторі заклик до Путіна 'розібратися' з Україною

На інцидент вже відреагували в МВС країни.

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Польські фермери знову блокують кордон з Україною / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, twitter.com/okiemtomkaw

Під час протестів на польсько-українському кордоні 20 лютого один з пікетувальників привіз з собою плакат із закликом до кремлівського диктатора Володимира Путіна "розібратися з Україною".

Як повідомила Gazeta Wyborca, на одному з тракторів було послання, адресоване Володимиру Путіну: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими управлінцями".

На передній частині машини також було прикріплено великий прапор СРСР.

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/ Скріншот Главреда

Інші ЗМІ пишуть, що цьому фермеру буде скеровано повідомлення у зв'язку з пропагандою тоталітарного державного ладу.

Самі організатори заявили, що учасники демонстрації несуть індивідуальну відповідальність за зміст банерів.

Пізніше з'явилася реакція міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського.

"Для відома - скандальний банер, фото якого поширилося в Інтернеті, було негайно відібрано і взято під охорону поліцією. Поліція і прокуратура вживають заходів щодо його автора. Згоди на таку злочинну діяльність не буде", - написав міністр в X/Twitter.

Блокування польськими фермерами кордону з Україною

20 лютого польські протестувальники посилили обмеження на кордоні з Україною. Вони перекрили залізничні колії та розсипали збіжжя з вантажного вагону.

А в неділю, 11 лютого, протестувальники напали на українські вантажівки і висипали звідти зерно. Тоді як 15 лютого під час протестів у Вроцлаві демонстранти, з-поміж іншого, закидали будівлю Єврокомісії у Вроцлаві яйцями. Під час заворушень польські фермери також знищили банер "Солідарні з Україною", який спершу облили червоною фарбою і теж закидали яйцями.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данила Гетманцева, блокування українсько-польського кордону призведе Україну до втрати 7,7 мільярдів грн надходжень від Держмитслужби.

Напередодні нових протестів на польсько-українському кордоні президент Володимир Зеленський зазначив, що події на кордоні з Польщею не можна розглядати як щось нормальне або буденне.

"Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально", – наголосив він.

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