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Потепління накриє всю Україну: синоптик сказала, коли буде підвищення температури

Альона Вороніна
20 лютого 2024, 17:38
В Україні стане тепліше – надійде потужна тепла повітряна маса із півдня. Ще кілька днів будуть опади, але незабаром вони припиняться і буде більше прояснень.

Погода, птичка, зима
Синоптик сказала, коли потепліє/ unsplash.com

Погода в Україні скоро стане теплішою, а морози відступлять. Потепління буде спостерігатися уже з середи, 21 лютого.

У середу в деяких областях температура повітря може прогрітися навіть до +11 градусів, хоче в частині регіонів ще будуть зберігатися невеликі морози. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Птуха, повідомляє NV.

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"Вже 21−22 лютого вночі від +3 градуси. В окремих регіонах температура ще опуститься до -4 морозу, але все одно тенденція в сторону її підвищення. Вдень +2…+8. В четвер, 22 лютого, у західних та частково південних областях вдень навіть до +11 може прогрітися повітря", – зазначила синоптик.

Внаслідок проходження територією України атмосферних фронтів з північного заходу, 20 і 21 лютого у частині областей будуть опади. Так, невеликого локального мокрого снігу і дощу варто чекати мешканцям західних областей, Вінницької та більшості північних областей. 21-22 лютого така погода розповсюдиться по всій території України, крім півдня.

Погода в Украине 21 февраля
Погода в Україні 21 лютого/ Укргідрометцентр
Погода в Украине 22 февраля
Погода в Україні 22 лютого/ Укргідрометцентр

У п’ятницю, 23 лютого, опади припиняться і буде все більше прояснень. Надійде потужна тепла повітряна маса із півдня, але в той же час посилиться вітер, розповіла синоптик. У п’ятницю і суботу, 23 і 24 лютого, у більшості областей нашої держави опадів не очікується.

Погода в Украине 23 февраля
Погода в Україні 23 лютого/ Укргідрометцентр

У суботу, 24 лютого, нічна температура повітря очікується від 0 до +6 градусів по всій території України. Вдень у ці дні температура повітря становитиме від +6 до +12, на сході і північному сході буде від +2 до +8, а на півдні Одеської області від +9 до +15.

"На вихідних можлива зміна синоптичних процесів і чергове надходження атмосферних фронтів з північного заходу. Це може спричинити опади, особливо у західних та північних областях. Йдеться про опади змішаної фази – дощ і мокрий сніг. Стрімкого коливання температур не прогнозуємо, але трохи знизиться температура на початок наступного тижня. Вже +10…+15 не буде. Вночі на півночі і сході у цей час можливий невеликий мороз -1…-3 градуси", – розповіла Наталія Птуха.

Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні

Раніше синоптик розповів про погоду на тиждень, з 19 по 25 лютого. Відчутне потепління на всю територію України прийде наприкінці тижня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває негода – у деяких регіонах сипатиме сніг, а в інших литимуть дощі. У двох областях України оголосили 2 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.

Нагадаємо, також раніше стало відомо, коли увірветься сильне потепління. Погода в Україні навесні буде теплою, а довгоочікуване потепління прийде рано. Такий прогноз зробив харківський бабак-віщун Тимко ІІІ.

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