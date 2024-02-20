Поляки почали жорсткі обмеження на кордоні: ДПСУ назвала, де рух повністю перекрили

На КПП "Медика-Шегині", "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг", "Корчова-Краківець", та "Гребене-Рава-Руська" ускладнений рух транспорту, повідомила ДПСУ.

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Фермери повністю перекрили рух на кількох пунктах пропуску / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео

Польські протестувальники посилили обмеження на кордоні з Україною. На пунктах пропуску ускладнений рух транспорту. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram.

За даними прикордонників, на пункті пропуску "Медика-Шегині" фермери повністю заблокували рух вантажівок через кордон. Водночас поляки не надали жодної інформації про те, коли планують завершити свій блокування.

До 17:00 20 лютого польські протестувальники планують перекрити рух біля пункту пропуску "Долгобичув-Угринів" для усіх видів транспорту.

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Також з 13:00 по 16:00 на пункті пропуску "Зосін-Устилуг"страйкарі мають намір обмежити рух автобусів, вантажівок та легкових автомобілів у обидва напрямки. Протестувальники обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

На КПП "Корчова-Краківець" до 21:00 20 лютого поляки блокуватимуть рух усіх вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. Проте автобуси, мікроавтобуси та легкові автомобілі зможуть рухатися безперешкодно в обидва напрямки.

На "Гребене-Рава-Руська" з 13:00 протестувальники заблокували рух транспорту в обох напрямках. Вантажівки із важливими вантажами та гуманітарною допомогою пропускатимуть безперешкодно.

Як зазначили в Держприкордонслужбі, до 19:00 організатори протесту планують повністю заблокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Польська блокада кордону

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною".

Також перед анонсованою повною блокадою поляків до них звернувся міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський. Він застеріг протестувальників, що повне закриття кордону може мати негативні наслідки для них, зокрема втрату робочих місць.

Як повідомляв Главред, вранці 20 лютого польські фермери посилили протести біля прикордонного пункту "Медика-Шегині". Вони перекрили залізничні колії та висипали українське зерно з вантажного вагону.

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