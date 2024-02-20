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Польські фермери перекрили залізницю та висипали зерно: деталі повної блокади

Руслана Заклінська
20 лютого 2024, 13:01
Польські протестувальники висипали із вантажного вагону збіжжя "через емоції".
Польські фермери перекрили залізницю та висипали зерно: деталі повної блокади
Поляки з радістю висипали українське зерно / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Уранці 20 лютого польські фермери посилили протести біля прикордонного пункту "Медика-Шегині". Вони перекрили залізничні колії та розсипали збіжжя з вантажного вагону. Про це повідомило Суспільне.

"Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська", - розповів співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

Він заявив, що фермери висипали збіжжя "через емоції", оскільки вони не мають впливу на ситуацію та виражають свою безпорадність.

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"Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкротами, бо все звозять з України неконтрольовано", - додав співорганізатор протесту.

На місце події приїхала поліція, а за півгодини фермери розблокували залізницю. Проте повну блокаду польські фермери все одно планують розпочати на всіх інших прикордонних пунктах та на залізниці.

Повна блокада

20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду пункту пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Україною. Вони вимагають припинення імпорту українського зерна, яке, на їхню думку, шкодить польським аграріям.

У рамках протесту фермери перекрили не лише дороги, але й залізничні шляхи, а також розсипали зерно з вантажного вагону. Ця блокада викликала серйозні труднощі на кордоні, призвівши до утворення черг і затримок на пунктах пропуску.

Черги на кордоні

За словами віце-президента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, у чергах з польського перебуває близько 4000 вантажівок.

"З українського боку багато машин поїхало через Словаччину та Угорщину, і там теж є суттєве ускладнення руху", - зазначив Балін.

Експерт також зауважив, що зупинити блокаду може лише польський уряд та Європейська комісія. Крім цього, варто врахувати, що польські політики готуються до виборів, а фермери становлять майже половину електорату.

"Не впевнений, що головна проблема - імпорт аграрної продукції. Вона трохи в іншому: це нові умови вирощування та збуту агропродукції польськими компаніями на європейському ринку...Всім експортерам та імпортерам сьогодні пропоную їхати в об'їзд... Я думаю, як мінімум до 20 березня ми матимемо проблеми на кордоні... Якщо говорити про збитки, у листопаді Україна втратила 1 млрд євро, Нацбанк підрахував. Не менше втратила Польща. Кому це вигідно? Думаю, іншій країні, яка здійснює агресію на території України", - додав Балін.

Звернення польського міністра

Напередодні повної блокади міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський звернувся до фермерів у листі. Секерський застеріг протестувальників, що повне закриття кордону може мати негативні наслідки для них, зокрема, зупинку експорту товарів до України та втрату робочих місць.

За його словами, одним із пріоритетів Міністерства сільського господарства є "регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною". Водночас в силі залишається заборона на імпорт зернових, насіння ріпаку та соняшнику, а також деяких продуктів переробки, таких як пшеничне борошно, висівки та макуха.

Польський міністр також заявив, що міністерство хоче розробити двосторонню угоду з Україною, яка має захистити польський ринок від конкуренції. Ця угода мала б "поширювати захист ринку на інші чутливі продукти, такі як цукор, м'ясо птиці, яйця, фрукти, мед, яблучний сік, олія".

Страйк українських перевізників

Українські перевізники розпочали власні мирні акції протесту. З 15 лютого на найбільшому пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" протестують волинські перевізники. А з 20 лютого таку ж акцію готують львівських перевізники на трьох міжнародних автомобільних пунктів пропуску - "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині".

Голова громадської організації Український транспортний союз у Львівській області Олег Дубик зауважив, що планується чергування не менше ніж 10-15 вантажівок та до 20 осіб у кожному пункті пропуску.

"Ми будемо польські вантажні автомобілі впускати на територію України. Але з тією затримкою, з якою вони пропускають наших: з чотири години, то – чотири години, п’ять, то - п’ять", - сказав він.

Протест польських перевізників

З 1 березня польські перевізники можуть відновити свій страйк. Наразі їх протести тимчасово призупинені, оскільки польська та українська сторони уклали угоду щодо пілотного проекту скасування системи "єЧерга" на двох пунктах пропуску для порожніх вантажівок – "Нижанковичі – Мальховіце" та "Угринів – Долгобичів". Однак Польща зараз вимагає розширення цього скасування на пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

"Сьогодні ми отримали листа від польських колег з Міністерства інфраструктури, які запропонували нам скасувати "єЧергу" ще на ПП "Рава-Руська - Хребенне. Адже ми пояснили, що система "єЧерга" дуже важлива для країни, ми показали результат, вона справді діє. І вони ніби погодилися", - розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Реакція України

Блокування польсько-українського кордону є необгрунтованим та шкідливим заходом, який підірвує економіку та стійкість України у контексті протидії російській агресії. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook. Він підкреслив, що такі дії не мають виправдання, а кордон між Польщею та Україною є кордоном ЄС і не повинен бути заручником політичних інтересів.

Також президент Володимир Зеленський засудив блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною та закликав до спільних раціональних рішень. Він наголосив, що ситуація не є нормальною та потребує співпраці між українцями, поляками та європейськими партнерами.

Нагадаємо, колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що влада Польщі не має достатньої політичної волі для припинення протестів на кордоні з Україною. Блокада кордону, ініційована поляками, завдає шкоди економіці обох країн та позиціям Польщі на міжнародній арені.

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Польська блокада кордону
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