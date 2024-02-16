Україна втратить мільярди протягом 2 тижнів: Гетманцев про блокування кордонів

Блокування кордону з Україною призведе до втрати великих фінансів протягом двох тижнів до кінця лютого.

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Україна втратить мільярди протягом 2 тижнів / колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Блокування українсько-польського кордону призведе Україну до втрати 7,7 мільярдів грн надходжень від Держмитслужби. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі.

Згідно зі словами Гетманцева, якщо кордон не вдасться розблокувати, країна втратить мільярди гривень надходжень.

"Багато хто запитує про втрати бюджету від чергового акту блокування польського кордону, якщо кордон не буде деблоковано до кінця місяця, бюджет країни втратить 7,7 млрд. грн. надходжень, відповідно митниця план на цю суму недовиконає. Для нас це дуже відчутно. Особливо в лютому", - повідомив голова Комітету з питань фінансів. відео дня

Блокування кордону

Як повідомляв Главред, польські фермери оголосили про повну блокаду українських перевезень із 20 лютого. Вони планують заблокувати не тільки прикордонні переходи між країнами, а й доступ до залізничних перевалочних станцій і морських портів. Рішення про розширення блокади було оголошено представниками фермерської профспілки "Солідарність".

Трохи згодом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і його польський колега Дональд Туск провели телефонну розмову, під час якої обговорили актуальну проблему - блокаду українського кордону польськими фермерами. Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram.

При цьому, з 15 лютого 2024 року на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" українські перевізники захотіли розпочати акцію протесту - у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через кордон України та Польщі. Про це розповів у коментарі "Суспільному" керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко.

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