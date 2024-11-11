Польща створить спеціальний союз із Британією, щоб врятувати Україну від Трампа - ЗМІ

Головне із матеріалу:
- Міністри Британії та Польщі хочуть обговорити допомогу Україні
- Мирна угода із Путіним може призвести до втрати територій України
На Заході є серйозні і небезпідставні побоювання, що із приходом у Білий дім Дональда Трампа США скоротять або зовсім припинять постачати військову допомогу Україні. У Європі шукають шляхи, як підтримати нашу країну, якщо Вашингтон "умиє руки".
Нещодавно, син Дональда Трампа потролив президента Зеленського, опублікувавши з ним відео, яке підписав: "У вас залишилося 38 днів до втрати допомоги". Втім, Варшава не планує залишати Україну у залежності від настроїв республіканців, йдеться у матеріалі видання The Times.
Зазначається, що прем’єр-міністр Дональд Туск незабаром зустрінеться з прем'єром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте. Голова польського уряду хоче обговорити ймовірний вплив майбутнього президентства Трампа на військову підтримку України.
Туск заявив, що можлива угода між Путіним і Трампом є серйозним викликом для цивілізованого світу. Вважається, що Франція, Британія і Польща - ключові країни, які здатні запобігти будь-яким домовленностям між США і Росією за спиною в України.
Очікується, що Туск проведе зустріч зі Стармером у Варшаві чи Лондоні найближчого тижня, а також прийме Макрона та Рютте в Польщі. Також прем'єр визнав, що альянс передбачатиме тіснішу співпрацю з країнами Північної Європи та Балтії.
Ініціатива Туска щодо формування союзу навколо України - свідчення того, що у Європі бояться, аби мирна угода з Путіним не призвела до втрати територій Україною і вимушеного нейтралітету Києва.
"Ми будемо інтенсивно координувати співпрацю з країнами, які розділяють наше бачення геополітики та ситуації в Україні. Ніхто не прагне ескалації конфлікту, але також ніхто не хоче послаблення або навіть капітуляції України. Це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів", - пояснив свою ініціативу Туск.
Вибори у США - перемога Трампа
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що політика Євросоюзу суттєво зміниться після перемоги Трампа. Андрій Золотарьов розповів, якщо останні 15 років керівництво ЄС було під впливом неоглобалістських еліт, то тепер політика Євросоюзу багато в чому наслідуватиме приклад Орбана, орієнтуючись на економічний націоналізм.
У виданні АР назвали плани Трампа на перші дні роботи. Насамперед обраний президент США Дональд Трамп заявив, що має намір "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі. Під час першого тижня роботи президент видаватиме десятки указів.
У Кремлі побачили "позитивні сигнали" в перемозі Трампа. Трамп під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, що все сприймає через угоди. Також речник Кремля Дмитро Пєсков розповів про те, що Трамп може зробити угоду, яка виведе до миру.
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"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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