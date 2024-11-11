Польща створить спеціальний союз із Британією, щоб врятувати Україну від Трампа - ЗМІ

У світі ніхто не прагне ескалації конфлікту, але також ніхто не хоче послаблення або навіть капітуляції України.

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Захід хоче врятувати Україну від Трампа / Коллаж Главред, фото Facebook/Donald J. Trump

Головне із матеріалу:

Міністри Британії та Польщі хочуть обговорити допомогу Україні

Мирна угода із Путіним може призвести до втрати територій України

На Заході є серйозні і небезпідставні побоювання, що із приходом у Білий дім Дональда Трампа США скоротять або зовсім припинять постачати військову допомогу Україні. У Європі шукають шляхи, як підтримати нашу країну, якщо Вашингтон "умиє руки".

Нещодавно, син Дональда Трампа потролив президента Зеленського, опублікувавши з ним відео, яке підписав: "У вас залишилося 38 днів до втрати допомоги". Втім, Варшава не планує залишати Україну у залежності від настроїв республіканців, йдеться у матеріалі видання The Times.

відео дня

Зазначається, що прем’єр-міністр Дональд Туск незабаром зустрінеться з прем'єром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте. Голова польського уряду хоче обговорити ймовірний вплив майбутнього президентства Трампа на військову підтримку України.

Туск заявив, що можлива угода між Путіним і Трампом є серйозним викликом для цивілізованого світу. Вважається, що Франція, Британія і Польща - ключові країни, які здатні запобігти будь-яким домовленностям між США і Росією за спиною в України.

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

Очікується, що Туск проведе зустріч зі Стармером у Варшаві чи Лондоні найближчого тижня, а також прийме Макрона та Рютте в Польщі. Також прем'єр визнав, що альянс передбачатиме тіснішу співпрацю з країнами Північної Європи та Балтії.

Ініціатива Туска щодо формування союзу навколо України - свідчення того, що у Європі бояться, аби мирна угода з Путіним не призвела до втрати територій Україною і вимушеного нейтралітету Києва.

"Ми будемо інтенсивно координувати співпрацю з країнами, які розділяють наше бачення геополітики та ситуації в Україні. Ніхто не прагне ескалації конфлікту, але також ніхто не хоче послаблення або навіть капітуляції України. Це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів", - пояснив свою ініціативу Туск.

Вибори у США - перемога Трампа

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що політика Євросоюзу суттєво зміниться після перемоги Трампа. Андрій Золотарьов розповів, якщо останні 15 років керівництво ЄС було під впливом неоглобалістських еліт, то тепер політика Євросоюзу багато в чому наслідуватиме приклад Орбана, орієнтуючись на економічний націоналізм.

У виданні АР назвали плани Трампа на перші дні роботи. Насамперед обраний президент США Дональд Трамп заявив, що має намір "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі. Під час першого тижня роботи президент видаватиме десятки указів.

У Кремлі побачили "позитивні сигнали" в перемозі Трампа. Трамп під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, що все сприймає через угоди. Також речник Кремля Дмитро Пєсков розповів про те, що Трамп може зробити угоду, яка виведе до миру.

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