Том Генкс утік зі США після перемоги Дональда Трампа на виборах - подробиці

Новина про те, що зірка Голлівуду не хоче жити в Америці під проводом Трампа, швидко розлетілася мережею.

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Том Генкс покинув США через Трампа - що сталося / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Звідки взялися чутки про втечу Тома Генкса:

Актор - демократ, який підтримував Гарріс, і раніше невтішно відгукувався про Трампа

У Мережі з'явився прощальний лист від зірки, у якому він обіцяє повернутися, коли закінчиться каденція 47-го президента

6 листопада 2024 року стало відомо, що обраним 47-м президентом США став республіканець Дональд Трамп. У зв'язку з цим уже тиждень у Мережі вирують обурені натовпи тих, хто підтримував кандидатку від демократів Камалу Гарріс.

Приміром, у західних таблоїдах з'явилася чутка про те, що американський актор Том Генкс (підтримував демкоратів Обаму, Клінтон та Гарріс - прим. редактора) опублікував відкритого листа, в якому заявив про свій намір покинути США на час президентства Трампа на знак незгоди з його політикою.

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2016 року перед виборами президента США (тоді переміг Трамп - прим. редактора) в інтерв'ю для ВВС актор заявив, що для Америки настануть темні часи, якщо Овальний кабінет займе Дональд Трамп.

"Послухайте, якщо в мене в зубі абсцес і мені потрібен стоматолог, я не піду до того, хто скаже: "Знаєте що, я думаю, що можу бути непоганим стоматологом". Я піду до того, хто займається цим уже 30 років, робив це мільйон разів і знає всі тонкощі... Я голосую за Гілларі Клінтон, бо вважаю, що вона дико кваліфікована для того, щоб стати президентом США, водночас справляючись з одним випробуванням за іншим, які підкидає їй світ", - прокоментував тоді Том Генкс.

Тож коли в Мережі з'явився лист про те, що Генкс залишив США через Трампа, здивованих було небагато, але суспільний резонанс він викликав. Його текст наводить видання The Direct. "Із важким серцем і ще важчою валізою я оголошую: Я офіційно покинув країну. ... Чому, запитаєте ви? Скажімо так: до президента Трампа 2.0 я виявився менш готовим, ніж думав насправді. Коли я побачив результати, я подумав: "Біжи, Форрест, біжи!" - і саме так я і вчинив. Не кажучи вже про те, що страх опинитися у федеральній в'язниці (ймовірно, через підтримку Гарріс - прим. редактора) змусив мене бігти швидше. Будь ласка, не думайте, що я залишаю свою любу країну - вважайте це дуже довгою відпусткою, викликаною політичними причинами. Я повернуся... колись. Можливо, коли президентом стане Опра".

При цьому видання зазначило, що на офіційних акаунтах самого Тома Генкса в соціальних мережах цієї заяви немає. Першоджерелом листа вважається TikTok-пост від @celiina.t97, з чого редакція зробила висновок, що новина про політичну втечу актора виявилася сфабрикованою.

Варто зазначити, що сам Том Генкс ці чутки поки що ніяк не коментує, однак на користь того, що вони неправдиві, наводять його коментар для CNN у червні 2024 року. Тоді актор вельми стримано прокоментував можливість, що Дональд Трамп переможе: "Я думаю, що завжди є причини для занепокоєння в короткостроковій перспективі. Але я дивлюся на те, що сталося в довгостроковій перспективі... У нашій конституції йдеться: "Ми, народ Сполучених Штатів, прагнемо до створення більш досконалого об'єднання". На цьому шляху до досконалішого об'єднання, як ми знаємо, часом трапляються помилки".

Хто такий Том Генкс? Том Генкс - американський актор театру, кіно і дубляжу, режисер, продюсер. Володар п'яти "Золотих Глобусів" (1989, 1994, 1995, 2001, 2020), двох "Оскарів" (1994, 1995) і семи "Еммі" (1998, 2002 - двічі, 2008, 2010, 2012, 2015). Найвідоміші кінороботи: "Великий", "Форест Гамп", "Зелена миля", "Несплячі в Сієтлі", "Врятувати рядового Раяна", "Термінал". Є голосом Шерифа Вуді серії мультфільмів "Історія іграшок". Член Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

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