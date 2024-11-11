Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Том Генкс утік зі США після перемоги Дональда Трампа на виборах - подробиці

Анна Підгорна
11 листопада 2024, 01:30
328
Новина про те, що зірка Голлівуду не хоче жити в Америці під проводом Трампа, швидко розлетілася мережею.
Дональд Трамп, Том Генкс
Том Генкс покинув США через Трампа - що сталося / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Звідки взялися чутки про втечу Тома Генкса:

  • Актор - демократ, який підтримував Гарріс, і раніше невтішно відгукувався про Трампа
  • У Мережі з'явився прощальний лист від зірки, у якому він обіцяє повернутися, коли закінчиться каденція 47-го президента

6 листопада 2024 року стало відомо, що обраним 47-м президентом США став республіканець Дональд Трамп. У зв'язку з цим уже тиждень у Мережі вирують обурені натовпи тих, хто підтримував кандидатку від демократів Камалу Гарріс.

Приміром, у західних таблоїдах з'явилася чутка про те, що американський актор Том Генкс (підтримував демкоратів Обаму, Клінтон та Гарріс - прим. редактора) опублікував відкритого листа, в якому заявив про свій намір покинути США на час президентства Трампа на знак незгоди з його політикою.

відео дня

2016 року перед виборами президента США (тоді переміг Трамп - прим. редактора) в інтерв'ю для ВВС актор заявив, що для Америки настануть темні часи, якщо Овальний кабінет займе Дональд Трамп.

"Послухайте, якщо в мене в зубі абсцес і мені потрібен стоматолог, я не піду до того, хто скаже: "Знаєте що, я думаю, що можу бути непоганим стоматологом". Я піду до того, хто займається цим уже 30 років, робив це мільйон разів і знає всі тонкощі... Я голосую за Гілларі Клінтон, бо вважаю, що вона дико кваліфікована для того, щоб стати президентом США, водночас справляючись з одним випробуванням за іншим, які підкидає їй світ", - прокоментував тоді Том Генкс.

Тож коли в Мережі з'явився лист про те, що Генкс залишив США через Трампа, здивованих було небагато, але суспільний резонанс він викликав. Його текст наводить видання The Direct. "Із важким серцем і ще важчою валізою я оголошую: Я офіційно покинув країну. ... Чому, запитаєте ви? Скажімо так: до президента Трампа 2.0 я виявився менш готовим, ніж думав насправді. Коли я побачив результати, я подумав: "Біжи, Форрест, біжи!" - і саме так я і вчинив. Не кажучи вже про те, що страх опинитися у федеральній в'язниці (ймовірно, через підтримку Гарріс - прим. редактора) змусив мене бігти швидше. Будь ласка, не думайте, що я залишаю свою любу країну - вважайте це дуже довгою відпусткою, викликаною політичними причинами. Я повернуся... колись. Можливо, коли президентом стане Опра".

При цьому видання зазначило, що на офіційних акаунтах самого Тома Генкса в соціальних мережах цієї заяви немає. Першоджерелом листа вважається TikTok-пост від @celiina.t97, з чого редакція зробила висновок, що новина про політичну втечу актора виявилася сфабрикованою.

Варто зазначити, що сам Том Генкс ці чутки поки що ніяк не коментує, однак на користь того, що вони неправдиві, наводять його коментар для CNN у червні 2024 року. Тоді актор вельми стримано прокоментував можливість, що Дональд Трамп переможе: "Я думаю, що завжди є причини для занепокоєння в короткостроковій перспективі. Але я дивлюся на те, що сталося в довгостроковій перспективі... У нашій конституції йдеться: "Ми, народ Сполучених Штатів, прагнемо до створення більш досконалого об'єднання". На цьому шляху до досконалішого об'єднання, як ми знаємо, часом трапляються помилки".

Хто такий Том Генкс?

Том Генкс - американський актор театру, кіно і дубляжу, режисер, продюсер. Володар п'яти "Золотих Глобусів" (1989, 1994, 1995, 2001, 2020), двох "Оскарів" (1994, 1995) і семи "Еммі" (1998, 2002 - двічі, 2008, 2010, 2012, 2015). Найвідоміші кінороботи: "Великий", "Форест Гамп", "Зелена миля", "Несплячі в Сієтлі", "Врятувати рядового Раяна", "Термінал". Є голосом Шерифа Вуді серії мультфільмів "Історія іграшок". Член Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред наводив фрагменти інтерв'ю Джонні Деппа, в якому актор уперше за останні два роки зізнався, чи пробачив своїй колишній дружині Ембер Герд наклеп, який ледь не знищив його кар'єру.

Також дружина Брюса Вілліса, модель і акторка Емма Гемінг, уперше розповіла, з чого почалася його деменція. Вона назвала перший симптом невиліковної хвороби, який оточення актора довгий час просто не помічало.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Тому Хэнкс Дональд Трамп новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гримлять вибухи у Києві та областях: Україна під масованою атакою Шахедів

Гримлять вибухи у Києві та областях: Україна під масованою атакою Шахедів

01:02Україна
Трамп уперше зателефонував Путіну: обговорювали війну в Україні

Трамп уперше зателефонував Путіну: обговорювали війну в Україні

00:33Політика
"У тебе залишилося 38 днів": син Трампа раптово накинувся на Зеленського

"У тебе залишилося 38 днів": син Трампа раптово накинувся на Зеленського

23:36Політика
Реклама

Популярне

Більше
Скільки разів можна відняти 1 від 1111: більшість людей дадуть неправильну відповідь

Скільки разів можна відняти 1 від 1111: більшість людей дадуть неправильну відповідь

Оголошення дати кінця війни в Україні: скоро Штати виступлять з заявою - Туск

Оголошення дати кінця війни в Україні: скоро Штати виступлять з заявою - Туск

Гороскоп на завтра 11 листопада: Тельцям - хвиля щастя, Водоліям - фантастична удача

Гороскоп на завтра 11 листопада: Тельцям - хвиля щастя, Водоліям - фантастична удача

Дуже важко: від чого помер В'ячеслав Узєлков

Дуже важко: від чого помер В'ячеслав Узєлков

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

02:00

Справжні лікарі людських душ: ТОП-4 знаки зодіаку, здатні зцілювати ближніх

01:30

Том Генкс утік зі США після перемоги Дональда Трампа на виборах - подробиці

01:02

Гримлять вибухи у Києві та областях: Україна під масованою атакою Шахедів

00:33

Трамп уперше зателефонував Путіну: обговорювали війну в Україні

10 листопада, неділя
23:58

Кондратюк зізнався, за що "наїхав" на Узєлкова під час їхньої останньої зустрічі

Трамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - ЗолотарьовТрамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - Золотарьов
23:36

"У тебе залишилося 38 днів": син Трампа раптово накинувся на Зеленського

23:02

РФ може готувати провокації 11 листопада: яка область під серйозною загрозою

22:59

Сумно брела на самоті: Пугачову спіймали під час рідкісного виходу на люди

22:10

РФ атакувала Україну балістикою і КАБами: в двох містах пролунали вибухи

Реклама
21:30

"Хорошого буде мало, окупанти зайшли в Курахове" - лейтенант ЗСУ

21:16

В Угорщині заговорили про повернення миру в Європу і назвали рік: що відомо

20:48

Після освідчення від Melovin: відома українська співачка розлучилася з чоловіком

20:18

На тлі перемоги Трампа: в Білому домі розповіли, що буде з підтримкою України

19:59

Чому я не дуже вірю в швидке завершення війниПогляд

19:41

Експерт про нові удари дронів СБУ: Дають уроки географії - долітають у будь-які точки рф

19:30

"Не думати, не ридати, не дорікати": Олена Мозгова опинилася під крапельницями

19:26

Україну заливатиме дощами: синоптик назвала дату повернення опадів

19:04

Що було першим курка чи яйце: науковці поставили крапку в одвічному питанні

18:56

Під Москвою гриміли десятки вибухів: по РФ завдано рекордного дронового удару

18:47

Попереду складна гра: треба робити вигляд, що сприймаєш план Трампа всерйозПогляд

Реклама
18:46

РФ хоче захопити місто на Харківщині, військовий закликає негайно евакуюватись

18:38

Росіяни готуються до нового удару на Донеччині: у ЗСУ видали важливу заяву

18:25

РФ "пішла ва-банк": боєць ЗСУ зробив тривожну заяву щодо ситуації на фронті

17:59

У Кремлі побачили "позитивні сигнали" в перемозі Трампа: заговорили про угоду

17:51

Зібрали майже 60 тисяч військових: генерал назвав ціль військ РФ на Харківщині

17:49

Тисячі окупантів знищено: генерал розкрив катастрофічні втрати росіян

17:10

На стилі, на спорті: посол Залужний поділився свіжим фото з дружиною

17:04

Як часто потрібно купати кота: ветеринар дав точну відповідьВідео

16:56

Почнеться "чорна смуга": що в жодному разі не можна дарувати - прикмети 11 листопада

16:37

"Трамп занадто мудрий, щоб кинути Україну": у Парижі зробили знакову заяву

16:34

Навіщо насправді потрібна кнопка не ремені безпеки

16:33

Смерть В'ячеслава Узєлкова: де і коли прощатимуться з боксером

16:28

"Елемент торгів": в РНБО зробили важливу заяву щодо "мирних планів" Трампа

16:06

Україна може втратити 20% території, щоб здобути членство в ЄС - екскомандувач НАТО

16:00

Виклик для найуважніших: потрібно знайти відмінності на картинці за 25 секунд

15:41

Еліта армії РФ знищена: в ГУР розкрили деталі розгрому псковських десантниківВідео

15:26

Поля всіяні "двохсотими": бійці ДШВ розгромили "елітні" частини армії РФВідео

15:20

Майже нереальне завдання для найуважніших: знайти барса на засніжених скелях

15:07

Переговори з РФ стануть умовами капітуляції України: Хара дав невтішний прогноз

15:05

США вже скоро можуть оголосити дату припинення вогню в Україні: в МЗС відповіли

Реклама
15:02

Як відучити собаку гавкати в не потрібний момент: цінна порада експерта

14:49

П'яний комбриг розбився в ДТП: деталі самоліквідації генерала-"м'ясника" РФ

14:47

Окупанти зібрали 50-тисячне угруповання: у ЗМІ розповіли, де РФ готує наступ

14:14

Накриє туман та падатиме дрібний дощ: де в Україні очікується антициклон

13:51

Рекордний удар по Україні: РФ атакувала сотнями бомб, дронів і ракет – ЗеленськийВідео

13:42

22-річний популярний співак розповів, чому йде від мами свого первістка

13:27

Чому коти так люблять мнути лапами людину: ветеринари дали цікаву відповідь

13:01

Носки будуть білосніжними: один компонент видалить навіть стійкі забруднення

13:00

Щодня 1500 загиблих: РФ зазнала найбільших втрат на війні з Україною

12:52

Фашизація зашкалює: у РФ вчителі наділи "патріотичні шапочки" з фольгиФотоВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти