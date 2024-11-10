У Кремлі побачили 'позитивні сигнали' в перемозі Трампа: заговорили про угоду

У Кремлі повідомили про сигнали зі США, які для Росії означатимуть можливість налагодження двосторонніх відносин.

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Які стосунки у Путіна та Трампа / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео

Основні тези Пєскова:

РФ хоче налагодити відносини із США

Чи дотримається Трамп своїх заяв та планів

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що у Москві побачили "позитивні" сигнали з огляду на обрання Дональда Трампа президентом США, коли йдеться про повномасштабне російське вторгнення в Україну.

На питання про те, які сигнали зі США для Росії означатимуть можливість налагодження двосторонніх відносин, Пєсков заявив, що наразі "сигнали позитивні", йдеться у матеріалі "Європейська правда".

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"Трамп під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, що все сприймає через угоди. Що він може зробити угоду, яка виведе до миру. Принаймні він говорить про мир, він не говорить про конфронтацію, він не говорить про бажання завдати стратегічної поразки Росії, і це його вигідно відрізняє від чинної адміністрації", - додав він.

Водночас речник Кремля визнав, що, на відміну від чинної адміністрації Джо Байдена, Трамп "менш передбачуваний, і також, напевно, менш передбачуваним є, наскільки він дотримуватиметься тих заяв, які він робив під час передвиборчої кампанії".

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

Відносини США та РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Путін дав "сигнал" Трампу щодо переговорів про завершення війни, але є умови. Диктатор заявив, що він відкритий до дискусій, які спрямовані на те, щоб відновити відносини між Сполученими Штатами Америки і Росією. При цьому чекають від США першого кроку.

Президент Чехії Петр Павел сказав, яку угоду щодо війни Трамп може укласти з Путіним. Він зазначив, що поставок військової техніки та фінансової допомоги від Заходу було недостатньо, щоб Україна могла перемогти країну-агресорку Росію. Ситуація на фронті зайшла "певною мірою в глухий кут".

Андрій Золотарьов розповів, що Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо України. Дональд Трамп може запропонувати диктатору РФ угоду, щоб зупинити війну в Україні. Якщо Путін я не погодиться на умови Трампа, тоді США можуть надати Україні максимальну підтримку.

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