Політика Євросоюзу суттєво зміниться після перемоги Трампа: що передбачається

Після перемоги Трампа на виборах в США варто очікувати на зміну політики Євросоюзу, яка більше буде орієнтуватись на економічний націоналізм.

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Євросоюз після перемоги Трампа очікує "орбанізація" / Колаж Главред, фото: УНІАН, ​ facebook.com/​DonaldTrump

Коротко:

Євросоюз після перемоги Трампа очікує "орбанізація"

Політика ЄС буде наслідувати економічний націоналізм Орбана

Після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента в Сполучених Штатах варто очікувати на "орбанізацію" Євросоюзу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За його словами, якщо останні 15 років керівництво ЄС було під впливом неоглобалістських еліт, то тепер політика Євросоюзу багато в чому наслідуватиме приклад Орбана, орієнтуючись на економічний націоналізм.

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Тобто, пріоритет надаватиметься інтересам економіки в ухваленні державних рішень.

"І така політика, яка робить ставку на консервативні цінності, буде превалюючою в Європі. Ми бачимо це за перемогою партії свободи влади в Австрії, перемогою Фіцо в Словаччині та інших", - резюмував він.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Перемога Трампа на виборах в США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив у інтерв’ю для Le Parisien, що переможець президентських виборів у США Дональд Трамп, попри свої попередні заяви, не припинить підтримку України. Барро вважає, що Трамп "занадто розсудливий, щоб погодитися на найбільшу територіальну анексію за останні 75 років."

Кремль заперечив інформацію про переговори між новообраним президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання російських ЗМІ.

Тим часом син Трампа, Дональд Трамп-молодший, зробив несподіване звернення до президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той "втратить допомогу" через 38 днів, коли офіційно підтвердять перемогу Трампа-старшого.

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