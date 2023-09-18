"Наближається час розплати": Буданов сказав, коли в РФ вичерпається зброя для війни

Переговори Путіна з Кім Чен Ином явно свідчать, що в РФ серйозні проблеми зі зброєю. Довше, ніж до 2026 року, окупанти не протримаються.

https://glavred.net/ukraine/priblizhaetsya-vremya-rasplaty-budanov-skazal-kogda-v-rf-ischerpaetsya-oruzhie-dlya-voyny-10501624.html Посилання скопійоване

Буданов сказав, коли в РФ вичерпається зброя для війни/ колаж: Главред, фото: скрін, Міноборони РФ

Якщо країна-агресорка Росія продовжуватиме повномасштабну війну проти України, то російська економіка протримається у такому режимі лише до 2025 року. При цьому потік зброї в окупантів вичерпається у 2026 році або раніше.

Таким прогнозом поділився керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю The Economist. На тлі повідомлень про готовність Росії посилити мобілізацію, він зазначив, що зараз чисельність особового складу є єдиною перевагою російської окупаційної армії.

Буданов сказав, що "людські ресурси в РФ, умовно кажучи, необмежені", але "їхня якість низька".

відео дня

Щодо інших складових військових зусиль загарбників, то, за словами голови ГУР Міноборони України, російські ресурси вичерпуються, і скоро настане час розплати. Росія зі своєю кількістю зброї протримається не довше, ніж до 2026 року, а можливо ці ресурси вичерпаються і раніше, вважає Буданов.

Також він звернув увагу, що переговори російського диктатора Володимира Путіна з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином явно свідчать про те, що в РФ уже виникли проблеми зі зброєю.

"Якщо все гаразд і Росія має достатньо ресурсів, чому вони шукають їх по всьому світу? Відповідь очевидна – видобувати більше нічого", – зазначив Буданов.

Чи вистачить Україні зброї

У той же час керівник Головного управління розвідки визнає, що Україна теж ризикує вичерпати ресурси зброї. Він зазначив, що якщо РФ більше залежить від самої себе, то наша держава також залежить від зовнішніх гравців.

Проте він відкидає думку, що партнери України можуть зменшити надання підтримки нашій державі.

"Досі абсолютно невизначено, як довго Захід зможе підтримувати достатній запас ресурсів для нас… Склади в західних країнах не зовсім порожні, хто б що не говорив. Ми, як розвідка, бачимо це дуже чітко", – запевнив він.

Війна в Україні

Раніше Кирило Буданов зазначав, що ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор між РФ і Кримом до зими. Російські окупанти у розпачі передчасно розгорнули резерви. У них є лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості.

Також очільник ГУР Буданов казав, що війна в Україні не закінчиться парадом ЗСУ в Москві. Однак Кремль також може не сподіватися на те, що святкуватиме свою перемогу в Києві. За словами глави ГУР, Росія сама по своїй волі не припинить війну проти України. Для РФ агресія буде константою впродовж усієї її історії.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку припинились бої, окупанти застосовують артилерію та авіацію. Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що на Лимано-Куп’янському напрямку фронту зберігається деяке затишшя. Наразі там не фіксують бойових зіткнень між українськими та російськими військовими.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.