В Польщі пригрозили 'безтерміновим' ембарго на українське зерно: відомі умови

Уряд Польщі надсилає своїм фермерам сигнал про те, що ембарго й надалі діятиме попри рішення Єврокомісії.

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Польща може запровадити ембарго на українське зерно / колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда повідомив, що Польща запровадить безтермінове ембарго на українське зерно, якщо Єврокомісія до кінця поточної доби, 15 вересня, не прийме рішення щодо продовження обмеження.

"Якщо Єврокомісія до півночі не продовжить ембарго, то я підпишу розпорядження, яким буде продовжено чинне ембарго",- заявив Буда в інтерв'ю для PAP та додав, що воно буде безтерміновим відповідаючи на запитання щодо термінів.

За словами Буди, уряд Польщі надсилає своїм фермерам сигнал про те, що ембарго й надалі діятиме попри рішення Єврокомісії.

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Водночас міністр зауважив, що ембарго на українське зерно не повинно негативно вплинути на польсько-українські відносини.

Конфлікт з Польщею через зерно

Нагадаємо, що польський уряд проти українського зерна та не відкриє свій кордон. Польща може в односторонньому порядку ухвалить рішення про блокаду українського зерна із 15 вересня, якщо Єврокомісія не продовжить заборону.

Шмигаль пригрозив Польщі жорсткою відповіддю у разі блокування українського зерна. Київ буде змушений звернутися в арбітраж Світової організації торгівлі з приводу компенсації збитку за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі.

Стало відомо, чому Польща та Україна посварилися через зерно. Заборона на експорт українського зерна продиктована насамперед бажанням правлячої партії Польщі зберегти владу, впевнені опитані Главредом експерти. Але претензії поляків мають підстави.

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