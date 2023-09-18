Зеленський у США проситиме більше зброї заради перемоги України - Подоляк

Володимир Зеленський у США заявить привселюдно, що Україні потрібна зброя, щоб прискорити перемогу над Росією, сказав Михайло Подоляк.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-v-ssha-budet-prosit-bolshe-oruzhiya-radi-pobedy-ukrainy-podolyak-10501609.html Посилання скопійоване

Президент України зустрінеться з президентом США - Михайло Подоляк / колаж Главред, фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський у рамках свого майбутнього візиту до США аргументуватиме необхідність швидкої перемоги над країною-агресором Росією у своїх зверненнях до ООН та на зустрічі з президентом США Джо Байденом. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

Подоляк заявив, що Зеленський буде використовувати всі можливі платформи і майданчики ‒ для того, щоб пояснити західним політиком і громадськості, "чому ця війна повинна мати справедливий кінець" і "що допомога Україні ‒ інвестиція в стабільність, в глобальні правила, у відновлення міжнародного права".

Зеленський також буде каже, що війну проти РФ можна прискорити, якщо буде достатня кількість зброї для України, сказав Подоляк.

відео дня

Візит Зеленського в США і Байдена - в Україну

21 грудня 2022 року український президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до США. Спочатку Лідер України провів переговори з американським президентом Джо Байденом, а потім виступив у Конгресі. Це була перша закордонна поїздка українського президента з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Під час поїздки Зеленський відвідав Білий дім, де президент Байден підтвердив непохитну прихильність США підтримці України під час війни. Він також виступив з промовою в Конгресі, закликавши продовжувати підтримку проти російської агресії.

Президент США Джо Байден приїхав до Києва перед річницею повномасштабного вторгнення РФ - 20 лютого 2023 року. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

У травні Байден і Зеленський провели особисту двосторонню зустріч в Японії на саміті "Великої сімки" в рамках візиту українського лідера.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.