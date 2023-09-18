Зеленський у США проситиме більше зброї заради перемоги України - Подоляк

Президент України Володимир Зеленський у рамках свого майбутнього візиту до США аргументуватиме необхідність швидкої перемоги над країною-агресором Росією у своїх зверненнях до ООН та на зустрічі з президентом США Джо Байденом. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю американському телеканалу CNN.
Подоляк заявив, що Зеленський буде використовувати всі можливі платформи і майданчики ‒ для того, щоб пояснити західним політиком і громадськості, "чому ця війна повинна мати справедливий кінець" і "що допомога Україні ‒ інвестиція в стабільність, в глобальні правила, у відновлення міжнародного права".
Зеленський також буде каже, що війну проти РФ можна прискорити, якщо буде достатня кількість зброї для України, сказав Подоляк.
Візит Зеленського в США і Байдена - в Україну
21 грудня 2022 року український президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до США. Спочатку Лідер України провів переговори з американським президентом Джо Байденом, а потім виступив у Конгресі. Це була перша закордонна поїздка українського президента з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Під час поїздки Зеленський відвідав Білий дім, де президент Байден підтвердив непохитну прихильність США підтримці України під час війни. Він також виступив з промовою в Конгресі, закликавши продовжувати підтримку проти російської агресії.
Президент США Джо Байден приїхав до Києва перед річницею повномасштабного вторгнення РФ - 20 лютого 2023 року. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.
У травні Байден і Зеленський провели особисту двосторонню зустріч в Японії на саміті "Великої сімки" в рамках візиту українського лідера.
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