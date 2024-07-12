Повний провал Кремля: в Британії озвучили рекордні втрати Росії

Нова Харківська операція не тільки не принесла успіху окупантам, а й поставила нові антирекорди для Росії.

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Окупанти втрачають все більше військових в Україні / Колаж: Главред, фото: flickr

У травні та червні 2024 року середньодобові втрати країни-агресора Росії вбитими і пораненими зросли до максимальних за увесь час повномасштабного вторгнення в Україну показників.

Як повідомляється в новому розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії в соцмережі X, у травні окупанти втрачали 1262 особи, а наступного місяця - 1163 військовослужбовця. Загалом, за підрахунками розвідки, окупаційні війська за останні два місяці, найімовірніше, втратили вбитими і пораненими більше 70 тисяч військових.

У Міноборони Британії пояснюють зростання втрат РФ відкриттям окупантами нового фронту в Харківській області при збереженні попередніх темпів наступальних операцій вздовж інших ділянок фронту.

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"Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона та проблеми з підготовкою російських військових зменшують здатність РФ використовувати будь-які технічні успіхи попри спроби ще більше розтягнути лінію фронту", – йдеться в огляді.

Представники відомства припускають, що і протягом наступних двох місяців середня кількість російських втрат, швидше за все, буде продовжувати перевищувати тисячу осіб на день. Це пов'язують з тим, що РФ не зупиняється у намірах захопити українські позиції масованими наступальними діями.

Втрати армії РФ за час повномасштабної війни в Україні

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Сили оборони України в ході боїв на східному напрямку фронту змогли знешкодити біля 82 тисяч російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" у квітні зафіксовано втрати РФ - більше 24 тисяч військових, у травні - майже 26 тисяч окупантів, а в червні - майже 32 тисячі.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційні війська використовують своїх військових, як "гарматне м'ясо", не зважаючи на людський ресурс та резерв. Саме тому кількість особового складу армії РФ постійно скорочується.

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