Російські військові швидко закінчуються - Жданов відповів чому

Російських військових використовують як "гарматне м'ясо", а також для масованих штурмів, тому вони швидко закінчуються.

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Російські військові як "гарматне м'ясо" / колаж: Главред фото: Уніан, Фокус

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційні війська використовують своїх військових, як "гарматне м'ясо", не зважаючи на людський ресурс та резерв. Саме тому кількість особового складу армії РФ постійно скорочується. Про це в інтерв'ю для Главред розповів військовий аналітик, полковник запасу Олег Жданов.

"А що важливо – відбувається деградація російських солдатів щодо бойового досвіду. Виходить, за рахунок поставок "гарматного м'яса" йде природний відбір: всі, хто вижив у першому бою, продовжують нарощувати навички і навчатися. Слабких вбивають, сильні залишаються", - заявив аналітик.

Також він зазначив, що не дивлячись на катастрофічні втрати особового складу, до лав ВДВ росіяни набирають ветеранів та стараються підтримувати професійний рівень цих військ.

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"Рах*йте самі, у РФ оголошено мобілізацію 150 тисяч людей цього року, її продовжили до 15 липня, бо не можуть набрати такої кількості призовників. "Держдума РФ" прийняла поправку до закону про те, що після складання присяги солдат має право підписати контракт, тобто призовник уже вважається підготовленим солдатом", - підкреслив Жданов.

За його словами, із 147 тисяч вже набраних призовників приблизно 50 тисяч підпишуть контракт і будуть відправлені на фронт. Саме таким чином противник укомплектовується зараз людьми.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Аналітик зазначив, що у росіян не так багато залишилось інженерної техніки. Саме тому на багатьох ділянках фронту працюють цивільні трактори та бульдозери, а українські дрони продовжують їх нищити.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські окупанти готують нові ударні підрозділи для того, щоб відтягнути сили та резерви української армії із східного напрямку на північ.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін переконаний, що зможе виграти війну проти України, затягуючи бойові дії на невизначений термін. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Активні операції Росії на напрямках Часів Яр, Торецьк і Авдіївка свідчать про можливість Москви використовувати тиск на Торецьк для просування у районі Часового Яру або Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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