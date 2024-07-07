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Більше ніж після Другої світової: The Economist розкрило втрати РФ в Україні

Анна Косик
7 липня 2024, 11:02
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Згідно з підрахунками журналістів, на кожного ліквідованого в бою окупанта припадає близько трьох-чотирьох поранених.
Більше ніж після Другої світової: The Economist розкрило втрати РФ в Україні
Втрати армії РФ з лютого 2022 року перевищили сумарні втрати Росії у війнах після Другої світової / Колаж: Главред, фото: flickr

Згідно з оцінками The Economist, армія країни-агресора РФ втратила з початку повномасштабного вторгнення в Україну від 462 до 728 тисяч військових. Ці підрахунки базуються на витоку даних Міністерства оборони США щодо втрат Росії у війни проти України.

Як йдеться у матеріалі видання, таку кількість військовослужбовців РФ "виведено з ладу" до середини червня 2024 року. Це вже перевищує ту кількість окупантів, яких готували до вторгнення в Україну в лютому 2022 року. За іншими оцінками неназваних французьких і британських посадовців, що наводить ЗМІ, до травня 2024 року було важко поранено або вбито близько 500 тисяч російських військовослужбовців.

Найбільші втрати зафіксовані серед росіян у віці від 35 до 39 років - 27 тисяч військових з лютого 2022 року. Водночас найсерйознішими у відсотковому співвідношенні стали втрати чоловічого населення країни-агресора у віці 45-49 років.

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Загалом видання проаналізувало, що втрати РФ в Україні вже перевищують кількість втрат агресорки Росії у всіх її війнах за період після Другової світової війни. Однак, малоймовірно, що це вплине на забезпечення армії РФ живою силою в короткостроковій перспективі. Все тому, що раніше стало відомо про здатність Росії набирати від 25 до 30 тисяч солдатів кожного місяця.

Що таке The Economist?

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Втрати армії РФ у повномасштабній війні

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за останні місяці армія РФ зазнала таких втрат, які, за словами Олексія Копитька, дозволять росіянам тиснути ще близько 2 місяців.

Раніше повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційні війська використовують своїх військових, як "гарматне м'ясо", не зважаючи на людський ресурс та резерв. Саме тому кількість особового складу армії РФ постійно скорочується.

Окупаційні війська РФ ведуть активні наступальні дії в районі Торецька, Покровська та Часового Яру. Саме там зосереджені основні зусилля, однак в постійних атаках РФ втрачає чимало живої сили.
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війна в Україні російські війська
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