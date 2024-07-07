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Знищили більше 80 тисяч окупантів: в ЗСУ назвали найгарячіші ділянки фронту

Юрій Берендій
7 липня 2024, 16:28
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В ЗСУ зазначили, що російські окупанти зазнали катастрофічних втрат в ході наступальних дій в східних областях України за останні три місяці боїв.
Знищили більше 80 тисяч окупантів: в ЗСУ назвали найгарячіші ділянки фронту
Росіяни зазнають катастрофічних втрат / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Сили оборони України в ході боїв на східному напрямку фронту змогли знешкодити біля 82 тисяч російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами ця цифра окруслює втрати російських військ (загиблими та пораненими) в межах Донецької та Луганської областей за період боїв з квітня по червень 2024 року.

"За квітень на нашому напрямку за місяць було понад 24 тисячі, за травень — понад 25, майже 26 тисяч, і за червень — майже 32 тисячі втрат ворога. Тобто загальна цифра за три місяці наступальних дій, в районі як і Часового Яру, такі на всій східній операційній зоні — понад 82 тисячі", — розповів Назар Волошин.

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Він також додав, що лише на Часовоярівському напрямку російські втрати за останні 3 місяці активних бойових дій сягають біля 5 тисяч військовослужбовців.

"Вони вже не повернуться до своїх домівок і певно не встигли зрозуміли, за що воювали", — розповів речник.

Хто такий Назар Волошин?

Назар Волошин - речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", що створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році і відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення. Раніше працював в Організації Об'єднаних Націй.

Наступ РФ на Часів Яр - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська змогли захопити східний квартал Часового Яру, відокремлений від решти міста водним каналом, що обійшлося для РФ кількома тисячами життів її солдатів. Про це повідомляє Financial Times.

Під час захоплення цього кварталу в Часовому Ярі, армія РФ втратила до 5 тисяч бійців, зазначив речник Оперативного стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин.

Передумов для виходу ЗСУ з Часового Яру немає, заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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