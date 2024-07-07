ЗСУ спростували дані про втрату 99 тисяч військових Росії у битві за Часів Яр

Нещодавно з'явилися дані про ліквідацію майже сотні тисяч окупантів у битві за Часів Яр. Однак в ЗСУ це спростували сказали, скільки РФ втратила військових.

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ЗМІ опублікували завищені дані щодо знищення військ РФ в районі Часового Яру / Колаж: Главред, фото: flickr

Нещодавно видання Forbes опублікувало дані про те, що окупаційна армія РФ втратила до 99 тисяч військовослужбовців під час битви за Часів Яр. Речник ОСУВ "Хортиця" Нараз Волошин в етері телемарафону назвав цю інформацію неправдивою та озвучив, скільки насправді військових втратила країна-агресор за весь час активної ворожої операції навколо населеного пункту.

4 липня Forbes опублікував статтю, у якій йшлося про битву за мікрорайон Канал у Часовому Яру, звідки згодом українські військові були вимушені відійти на вигідніші позиції. З посиланням на військових експертів, видання стверджувало, що російські окупанти втратили внаслідок цієї битви 99 тисяч військових.

Волошин прокоментував, що ця цифра близька до реальності хіба в тому, що експерти та аналітики приписали її всій лінії бойового зіткнення на Сході України протягом трьох місяців.

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Так справді у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" у квітні зафіксовано втрати РФ - більше 24 тисяч військових, у травні - майже 26 тисяч окупантів, а в червні - майже 32 тисячі.

"Я не стану сперечатися з експертами. Але щодо Часового Яру цифра надто велика. Там цифра за весь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону Канал складає близько 5 тисяч... особового складу російського було знищено, поховано у посадках", - додав Волошин.

Хто такий Назар Волошин? Назар Волошин - речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", що створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році і відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення. Раніше працював в Організації Об'єднаних Націй.

Ситуація в районі Часового Яру - останні новини

Нещодавно стало відомо, що у Часовому Яру надалі українські сили утримуватимуть противника вздовж самого каналу, звідки їм довелося відступити. За допомогою артилерії - це можна робити довго.

Раніше повідомлялось, що ворог сконцентрував у районі Часового Яру певну кількість сил. Тактика противника ґрунтується на використанні авіації, яка повністю знищила забудови в мікрорайоні "Канал". Однак передумов для виходу ЗСУ з Часового Яру немає.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія змогла захопити східний квартал Часового Яру, який відокремлений від основної частини міста водним каналом. Цей скромний успіх коштував Росії життя кількох тисяч солдатів.

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