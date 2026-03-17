РЕБ безсилий: названо дрони РФ, які можуть долетіти до центру Києва

Олексій Тесля
17 березня 2026, 23:50
Нові дрони орієнтуються на заздалегідь завантажені зображення цілі та самостійно шукають збіги, аналізуючи зображення з бортової камери.
  • Автономні пристрої практично не реагують на засоби РЕБ
  • БПЛА обробляє візуальні дані та зіставляє їх із шаблоном

У центральній частині Києва виявили уламки російського ударного безпілотника типу "Ланцет", оснащеного системою автономного наведення.

Військовий експерт Олексій Гетьман пояснив, що такі апарати працюють інакше, ніж звичайні дрони з дистанційним керуванням.

Вони орієнтуються на заздалегідь завантажені зображення цілі та самостійно шукають збіги, аналізуючи зображення з бортової камери. Після виявлення потрібного об’єкта дрон автоматично коригує курс і рухається до нього без участі оператора.

Саме через таку автономність подібні пристрої практично не реагують на засоби радіоелектронної боротьби, оскільки не залежать від зовнішніх сигналів. Однак це не робить їх невразливими — їх, як і раніше, можна знищувати фізично, як і інші ударні безпілотники.

При цьому експерт підкреслює, що мова не йде про повноцінний штучний інтелект: система лише обробляє візуальні дані та зіставляє їх із шаблоном, не маючи здатності до самостійного мислення.

Як писав Главред, армія РФ атакувала Київ дронами - у столиці було оголошено повітряну тривогу. У місті було чутно звуки стрілянини, працювали сили ППО.

Росія починає змінювати цілі для ударів в Україні. Енергетика перестає бути головною "мішенню" окупантів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан.

Нагадаємо, країна-агресор РФ вкотре завдала масованого удару по Україні із застосуванням різних видів озброєння. Відомо, що під обстріл потрапила, зокрема, Київська область.

Інші новини:

Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Народні обранці скаржаться на зарплату у 60 тисяч — нардеп розкрив причину

Народні обранці скаржаться на зарплату у 60 тисяч — нардеп розкрив причину

23:27Україна
Україна звільнила більше територій, ніж окупувала Росія за місяць – Зеленський

Україна звільнила більше територій, ніж окупувала Росія за місяць – Зеленський

20:42Україна
Скільки українців відправлено на Близький Схід: Зеленський назвав цифру

Скільки українців відправлено на Близький Схід: Зеленський назвав цифру

20:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

01:02

Як зварити яйця без тріщин дві нехитрі добавки, які збережуть шкаралупу

17 березня, вівторок
23:50

РЕБ безсилий: названо дрони РФ, які можуть долетіти до центру Києва

23:27

Народні обранці скаржаться на зарплату у 60 тисяч — нардеп розкрив причинуВідео

23:05

Альтернатива поїздам: на Дніпропетровщині розробили нову схему руху автобусів

22:14

У Черкасах зафіксували небезпечне забруднення повітря: в чому причина

Не більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальнеНе більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальне
22:08

Рок-н-рольна любов: лідер Metallica зробив екстремальну пропозицію коханій

21:54

Помітна економія на бензині: водіїв закликали прибрати з машини одну річ

21:43

Замість загоєння - гниття: які зрізи після обрізки не варто оброблятиВідео

21:28

"Це лякає": подруга Брітні Спірс розповіла про стан співачки

Реклама
21:26

Різке похолодання охопить Житомирщину: синоптики попередили про падіння температури

21:12

Зеленський здивував короля Британії унікальним подарунком - про що моваВідео

20:42

Україна звільнила більше територій, ніж окупувала Росія за місяць – Зеленський

20:42

Скільки українців відправлено на Близький Схід: Зеленський назвав цифру

20:40

Як складається особисте життя Melovin після розриву з нареченим: "Немає сенсу"

20:28

Коли садити картоплю, щоб зібрати рекордний урожай: експерти назвали найкращі дати

20:16

В Україні є область, де живуть не за київським часом: чому так сталосьВідео

20:04

Вдова Аdam розплакалася через питання журналістки про чоловіка

19:46

Стубб закликав ЄС активувати гнучкі механізми: що зміниться у санкціях проти РФ

19:44

"Немає нафти — немає грошей": Орбан висунув Україні новий зухвалий ультиматум

19:28

У США почався розкол через Іран: топ-посадовець подав у відставку

Реклама
19:14

Наліт "Ланцетів": чому атака РФ на Київ була на руку Україні

19:10

Чому морські дрони можуть стати головною загрозою для флотів НАТО: Невзлін розкрив нюансПогляд

19:08

Робота серед мільйонерів: дівчина розповіла про дивні звички багатіїв

18:53

Син покійного Лесика Турка показав могилу батька

18:53

"Куди поділися гроші": Трамп зробив гучну заяву про Україну та її програш у війніВідео

18:45

Гучний трансфер у Динамо: європейський топ-клуб готує солідний чек з гравця

18:27

Один простий засіб миттєво позбавить від моху: його можна знайти в кожному домі

18:14

"Підходять один одному": Денисенко висловилася про стосунки Цимбалюка

18:13

Злодії завжди звертають на це увагу: названо найбільш вразливу деталь у будинку

18:08

Єдине на Землі море, яке немає берегів: де воно знаходиться і як таке взагалі можливо

18:08

Трамп "накинувся" із звинуваченнями на країни НАТО - що розлютило президента США

17:40

Яку популярну рибу категорично не можна їсти: там шалений вміст ртуті

17:30

Вихід США з НАТО: з’явився несподіваний сценарій розвала Альянсу

17:21

Вихід США з переговорів про мир: який "план Б" готує Європа для України

17:17

"Працював більше, ніж Діма": Богдан Ступка незлюбив зірку серіалу "Свати"

17:14

Банани тижнями не чорнітимуть: простий трюк, про який мало хто знає

17:08

День Святого Патрика: найкращі фільми про Ірландію та ірландців

16:40

Ситуація загострюється: ворог просунувся на ключовій ділянці фронту

16:36

Справжній "скарб" зі сміттєвого відра: один продукт творить дива на городі

16:24

У будинку знайшли кімнату, повністю засипану піском: що приховували власники

Реклама
16:20

Для чого потрібне кільце на шампурах: за призначенням його майже не використовуютьВідео

16:11

Чим пахне Наталія Могилевська: співачка показала свою парфумерну колекціюВідео

16:05

Ходьба для схуднення після 50 років: тренери назвали ефективну щоденну норму

15:53

Привітання з Днем народження сестрі — гарні картинки та найкращі побажання

15:47

Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

15:35

Збір на підтримку "Титанових" у межах повернення проєкту "Караоке на майдані" запущено

15:31

Війну можна змусити завершитись: Зеленський звернувся до США з ідеями

15:12

Смертельний ворог слимаків і равликів: яку квітку варто посадити на ділянці

15:09

На Тернопільщині відчутно холоднішатиме: яким буде максимальний "плюс"

15:09

"Сімейні звʼязки": онук-втікач Ротару показав довгоочікувану зустрічВідео

