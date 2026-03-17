РЕБ безсилий: названо дрони РФ, які можуть долетіти до центру Києва

Нові дрони орієнтуються на заздалегідь завантажені зображення цілі та самостійно шукають збіги, аналізуючи зображення з бортової камери.

Росія атакує Україну дронами

У центральній частині Києва виявили уламки російського ударного безпілотника типу "Ланцет", оснащеного системою автономного наведення.

Військовий експерт Олексій Гетьман пояснив, що такі апарати працюють інакше, ніж звичайні дрони з дистанційним керуванням.

Вони орієнтуються на заздалегідь завантажені зображення цілі та самостійно шукають збіги, аналізуючи зображення з бортової камери. Після виявлення потрібного об’єкта дрон автоматично коригує курс і рухається до нього без участі оператора.

Саме через таку автономність подібні пристрої практично не реагують на засоби радіоелектронної боротьби, оскільки не залежать від зовнішніх сигналів. Однак це не робить їх невразливими — їх, як і раніше, можна знищувати фізично, як і інші ударні безпілотники.

При цьому експерт підкреслює, що мова не йде про повноцінний штучний інтелект: система лише обробляє візуальні дані та зіставляє їх із шаблоном, не маючи здатності до самостійного мислення.

Росія починає змінювати цілі для ударів в Україні. Енергетика перестає бути головною "мішенню" окупантів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан.

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

