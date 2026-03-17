Альтернатива поїздам: на Дніпропетровщині розробили нову схему руху автобусів

Влада запускає альтернативні рейси замість пошкоджених залізничних колій у прифронтових громадах.

Влада відновлює закриті маршрути

Коротко:

В області працює 239 внутрішньообласних автобусних маршрутів

Через пошкоджену залізницю мешканці дістаються міст автобусами

Майже 100 маршрутів наразі не функціонують через безпеку та інфраструктуру

У Дніпропетровській області попри війну продовжує працювати транспортна система. Наразі в регіоні функціонує 239 внутрішньообласних автобусних маршрутів.

Як зазначають в ОДА, через пошкодження залізничної інфраструктури в прифронтових районах мешканці можуть дістатися до Дніпра та інших великих міст саме автобусами.

Через руйнування колій у Синельниківському районі запустили альтернативні автобусні рейси. Зокрема, організовано сполучення від Васильківки до Дніпра через Синельникове.

Аналогічні зміни діють і на інших напрямках: від Кривого Рогу до Апостолового і у зворотному напрямку, щоденний маршрут Запоріжжя — Кривий Ріг, а також автобусне сполучення з Нікополем, Покровом і Марганцем до обласного центру.

Водночас ситуація залишається складною: майже 100 маршрутів в області наразі не функціонують. Основні причини – безпекові ризики у прифронтових громадах та пошкоджена інфраструктура. На окремі напрямки влада продовжує шукати перевізників, аби відновити транспортне сполучення.

Як писав Главред, березневе потепління у Дніпрі тимчасово візьме паузу. За даними метеорологічного сервісу Sinoptik, найближчими днями місто накриє щільна хмарність, а синоптики прогнозують дощі. Нічні +3…+4 °C і денні до +8 °C зроблять дні свіжими, але без суттєвих опадів — місто готується до типово весняного, сірого настрою.

Крім того, в ніч на 10 березня країна-агресор РФ атакувала Дніпро. Ближче до півночі було чутно вибухи. В результаті атаки постраждали багатоповерхівка і банк. Є поранені, серед них - дитина.

Нагадаємо, що в день, 2 березня, окупаційні війська атакували Криворізький район Дніпропетровщини дронами, поціливши у приміський потяг із пасажирами. Внаслідок атаки загинув 75-річний чоловік, ще дев’ятеро отримали поранення, серед них діти, повідомили місцеві та урядові джерела.

Про персону: Євген Ситниченко Євген Ситниченко - голова Криворізької райдержадміністрації з лютого 2021 року. З початку повномасштабного військового вторгнення росії на територію України Євген Ситниченко об'єднав зусилля представників різних промислових та сільськогосподарських підприємств, малого та середнього бізнесу, громадських та благодійних фондів та організацій, волонтерів Криворізького району задля всебічної допомоги Силам Оборони України, йдеться на сайті КРДА.

