Народні обранці скаржаться на зарплату у 60 тисяч — нардеп розкрив причину

Нардеп пояснив, що значні витрати на поїздки, проживання та допомогу війську часто перевищують отримані виплати.

Фінансова мотивація залишається слабкою, що посилює невдоволення

Коротко:

Частина депутатів думає про складання мандатів

Причина — втома та низька фінансова мотивація

Витрати часто перевищують зарплату і виплати

Частина народних депутатів від фракції "Слуга народу" відчуває втому та замислюється про можливість залишити мандати. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив народний депутат Микола Задорожній.

За його словами, такі настрої існують серед окремих парламентарів, хоча й не є масовими. Деякі депутати, зазначив він, "вже пішли б з цієї роботи", однак наразі продовжують виконувати свої обов’язки.

Однією з ключових причин він назвав питання фінансової мотивації. Задорожній наголосив, що, попри поширені дискусії на цю тему, рівень виплат не відповідає навантаженню та відповідальності народних обранців.

"Про це багато маніпулюють. Дійсно, зарплата, на думку багатьох колег, не відповідає рівню відповідальності та ризиків", — зазначив депутат.

Він уточнив, що середній рівень зарплати народного депутата становить від 50 до 60 тисяч гривень залежно від посади. Окрім цього, передбачені додаткові виплати, які можуть сягати близько 200 тисяч гривень на рік.

Водночас, за словами Задорожнього, ці кошти часто не покривають фактичних витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень.

"В середньому десь від 50 до 60 тисяч гривень, залежно від посади. Плюс були запроваджені депутатські виплати... Так, близько 200 тисяч на рік. Але витрати, які несе депутат, виконуючи свої обов’язки, іноді бувають вищими. Це поїздки по країні, проживання, харчування, допомога війську", — пояснив він.

Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

