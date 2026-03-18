"Багато хто обурився": Зендея вперше висловилася про весілля з Томом Голландом

Анна Підгорна
18 березня 2026, 01:30
Зірка зізналася, звідки з'явилися її фото у весільній сукні.
Зендея та Том Голланд — що відомо про весілля зірок / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стисло:

  • Нещодавно з'явилися чутки про весілля Тома Голланда та Зендеї
  • Акторка прокоментувала цю новину

Голлівудські актори Зендея і Том Холланд познайомилися в 2016 році на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому". У 2021 році пара підтвердила романтичні стосунки, а в січні 2025 року — оголосила про заручини.

З того часу Зендеї приписують таємну вагітність, а на початку березня з'явилися чутки про її весілля з коханим — у мережі навіть почали ширитися фото, зроблені нібито під час таємної церемонії. Лише зараз, на шоу Jimmy Kimmel Live!, акторка прокоментувала своє одруження.

"Багатьох людей вони (фотографії - прим. редактора) обдурили. Коли я просто гуляла в реальному житті, люди говорили: "О Боже, ваші весільні фотографії чудові", а я відповідала: "Дорогі, це штучний інтелект. Вони несправжні!". Хоча багато близьких вважали їх справжніми і обурилися, що не отримали запрошення", — поділилася наречена Тома Голланда.

Втім, прямої відповіді, чи було у неї весілля з коханим, Зендея так і не дала.

Том Холланд, Зендея
Зендея і Том Голланд - що відомо про весілля зірок / фото: ua.depositphotos.com

Раніше Главред розповідав про найгірший кінопоцілунок у кар'єрі Ніколь Кідман. Зірка зізналася, хто з колег-акторів неприємно здивував її на знімальному майданчику.

Також Девід Ферніш, чоловік Елтона Джона, розкрив правду про здоров'я співака, який офіційно покинув сцену і лише зрідка з'являється на світських заходах.

Читайте також:

Про персону: Зендея

Зендея Марі Штермер Коулман, більш відома мононімно як Зендея, - американська акторка і співачка. Дебютувала в кіно в ролі Ем-Джей у фільмі у фільмах "Людина-павук: Повернення додому" (2017). Вона повторила свою роль у сиквелах "Далеко від дому" (2019) і "Додому шляху нема" (2021), які зібрали у світовому прокаті понад 1 мільярд доларів. За роль Ру Беннетт, підлітка, що бореться з наркозалежністю, у драматичному серіалі HBO "Ейфорія" (2019-н.ч.) Зендея удостоєна двох премій Еммі в категорії "Найкраща акторка в драматичному телесеріалі" у 2020 і 2022 роках, а також премії Золотий глобус (2023) у категорії "Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі", повідомляє Вікіпедія.

Трамп має нову стратегію щодо війни в Україні - до чого тут "третя сторона"

Народні обранці скаржаться на зарплату у 60 тисяч — нардеп розкрив причину

Україна звільнила більше територій, ніж окупувала Росія за місяць – Зеленський

Шанс на мільйон: для чотирьох знаків зодіаку почнеться період великої удачі

"Не наша": відома співачка "розмазала" перемогу Лорак у РФ

Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

Насувається 6-бальний шторм: дата сильної магнітної бурі

У СРСР вважали "аморальним": який звичний одяг забороняли носити радянським жінкам

02:22

Як сказати українською "бодрствовать": більшість навіть не здогадується

02:05

Трамп має нову стратегію щодо війни в Україні - до чого тут "третя сторона"

01:30

"Багато хто обурився": Зендея вперше висловилася про весілля з Томом Голландом

01:02

Як зварити яйця без тріщин: дві нехитрі добавки, які збережуть шкаралупуВідео

17 березня, вівторок
23:50

РЕБ безсилий: названо дрони РФ, які можуть долетіти до центру Києва

Не більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальнеНе більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальне
23:27

Народні обранці скаржаться на зарплату у 60 тисяч — нардеп розкрив причинуВідео

23:05

Альтернатива поїздам: на Дніпропетровщині розробили нову схему руху автобусів

22:14

У Черкасах зафіксували небезпечне забруднення повітря: в чому причина

22:08

Рок-н-рольна любов: лідер Metallica зробив екстремальну пропозицію коханій

Реклама
21:54

Помітна економія на бензині: водіїв закликали прибрати з машини одну річ

21:43

Замість загоєння - гниття: які зрізи після обрізки не варто оброблятиВідео

21:28

"Це лякає": подруга Брітні Спірс розповіла про стан співачки

21:26

Різке похолодання охопить Житомирщину: синоптики попередили про падіння температури

21:12

Зеленський здивував короля Британії унікальним подарунком - про що моваВідео

20:42

Україна звільнила більше територій, ніж окупувала Росія за місяць – Зеленський

20:42

Скільки українців відправлено на Близький Схід: Зеленський назвав цифру

20:40

Як складається особисте життя Melovin після розриву з нареченим: "Немає сенсу"

20:28

Коли садити картоплю, щоб зібрати рекордний урожай: експерти назвали найкращі дати

20:16

В Україні є область, де живуть не за київським часом: чому так сталосьВідео

20:04

Вдова Аdam розплакалася через питання журналістки про чоловіка

Реклама
19:46

Стубб закликав ЄС активувати гнучкі механізми: що зміниться у санкціях проти РФ

19:44

"Немає нафти — немає грошей": Орбан висунув Україні новий зухвалий ультиматум

19:28

У США почався розкол через Іран: топ-посадовець подав у відставку

19:14

Наліт "Ланцетів": чому атака РФ на Київ була на руку Україні

19:10

Чому морські дрони можуть стати головною загрозою для флотів НАТО: Невзлін розкрив нюансПогляд

19:08

Робота серед мільйонерів: дівчина розповіла про дивні звички багатіїв

18:53

Син покійного Лесика Турка показав могилу батька

18:53

"Куди поділися гроші": Трамп зробив гучну заяву про Україну та її програш у війніВідео

18:45

Гучний трансфер у Динамо: європейський топ-клуб готує солідний чек з гравця

18:27

Один простий засіб миттєво позбавить від моху: його можна знайти в кожному домі

18:14

"Підходять один одному": Денисенко висловилася про стосунки Цимбалюка

18:13

Злодії завжди звертають на це увагу: названо найбільш вразливу деталь у будинку

18:08

Єдине на Землі море, яке немає берегів: де воно знаходиться і як таке взагалі можливо

18:08

Трамп "накинувся" із звинуваченнями на країни НАТО - що розлютило президента США

17:40

Яку популярну рибу категорично не можна їсти: там шалений вміст ртуті

17:30

Вихід США з НАТО: з’явився несподіваний сценарій розвала Альянсу

17:21

Вихід США з переговорів про мир: який "план Б" готує Європа для України

17:17

"Працював більше, ніж Діма": Богдан Ступка незлюбив зірку серіалу "Свати"

17:14

Банани тижнями не чорнітимуть: простий трюк, про який мало хто знає

17:08

День Святого Патрика: найкращі фільми про Ірландію та ірландців

Реклама
16:40

Ситуація загострюється: ворог просунувся на ключовій ділянці фронту

16:36

Справжній "скарб" зі сміттєвого відра: один продукт творить дива на городі

16:24

У будинку знайшли кімнату, повністю засипану піском: що приховували власники

16:20

Для чого потрібне кільце на шампурах: за призначенням його майже не використовуютьВідео

16:11

Чим пахне Наталія Могилевська: співачка показала свою парфумерну колекціюВідео

16:05

Ходьба для схуднення після 50 років: тренери назвали ефективну щоденну норму

15:53

Привітання з Днем народження сестрі — гарні картинки та найкращі побажання

15:47

Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

15:35

Збір на підтримку "Титанових" у межах повернення проєкту "Караоке на майдані" запущено

15:31

Війну можна змусити завершитись: Зеленський звернувся до США з ідеями

