"Багато хто обурився": Зендея вперше висловилася про весілля з Томом Голландом

Голлівудські актори Зендея і Том Холланд познайомилися в 2016 році на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому". У 2021 році пара підтвердила романтичні стосунки, а в січні 2025 року — оголосила про заручини.
З того часу Зендеї приписують таємну вагітність, а на початку березня з'явилися чутки про її весілля з коханим — у мережі навіть почали ширитися фото, зроблені нібито під час таємної церемонії. Лише зараз, на шоу Jimmy Kimmel Live!, акторка прокоментувала своє одруження.
"Багатьох людей вони (фотографії - прим. редактора) обдурили. Коли я просто гуляла в реальному житті, люди говорили: "О Боже, ваші весільні фотографії чудові", а я відповідала: "Дорогі, це штучний інтелект. Вони несправжні!". Хоча багато близьких вважали їх справжніми і обурилися, що не отримали запрошення", — поділилася наречена Тома Голланда.
Втім, прямої відповіді, чи було у неї весілля з коханим, Зендея так і не дала.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Раніше Главред розповідав про найгірший кінопоцілунок у кар'єрі Ніколь Кідман. Зірка зізналася, хто з колег-акторів неприємно здивував її на знімальному майданчику.
Також Девід Ферніш, чоловік Елтона Джона, розкрив правду про здоров'я співака, який офіційно покинув сцену і лише зрідка з'являється на світських заходах.
Читайте також:
- Трансгендерний син Шер одружився: яким було весілля 57-річного Чеза Боно
- Розбила серця фанатам: "Баффі" Сара Мішель Геллар повідомила важку новину
- "Це лякає": подруга Спірс розповіла про стан співачки
Про персону: Зендея
Зендея Марі Штермер Коулман, більш відома мононімно як Зендея, - американська акторка і співачка. Дебютувала в кіно в ролі Ем-Джей у фільмі у фільмах "Людина-павук: Повернення додому" (2017). Вона повторила свою роль у сиквелах "Далеко від дому" (2019) і "Додому шляху нема" (2021), які зібрали у світовому прокаті понад 1 мільярд доларів. За роль Ру Беннетт, підлітка, що бореться з наркозалежністю, у драматичному серіалі HBO "Ейфорія" (2019-н.ч.) Зендея удостоєна двох премій Еммі в категорії "Найкраща акторка в драматичному телесеріалі" у 2020 і 2022 роках, а також премії Золотий глобус (2023) у категорії "Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі", повідомляє Вікіпедія.
