Рок-н-рольна любов: лідер Metallica зробив екстремальну пропозицію коханій

Американський музикант, співак і лідер гурту Metallica Джеймс Гетфілд знайшов своє пізнє щастя в обіймах Адріани Гіллетт. 13 березня рок-зірка зробив своїй коханій пропозицію руки і серця після трьох років разом.
Про це наречена Гетфілда розповіла у своєму блозі в Instagram. До заручин музикант підійшов з вигадкою: він запропонував Адріані вийти за нього заміж під час занурення в океан для плавання з акулами.
"Найкращий сюрприз на День народження. Плавання з китовими акулами в п'ятницю 13-го — найнезвичайніша, особлива і романтична пропозиція, яку тільки можуть уявити собі Риби (знак зодіаку Гіллетт — прим. редактора). У морі, повному риб, ми зловили одне одного. Дякую, Господи, за те, що звів нас разом", — написала майбутня місіс Хетфілд.
Це буде другий шлюб для вокаліста Metallica. 25 років Джеймс Гетфілд був одружений на Франчесці Томасі. У пари є троє спільних дітей — донька Кейлі (1998), син Кастор (2000) і донька Марселла (2002).
Про персону: Джеймс Гетфілд
Джеймс Гетфілд — американський рок-музикант, вокаліст і гітарист, один із найвизначніших виконавців треш-металу 1980-х років. Співзасновник і постійний учасник (з 1981 року) гурту Metallica. Посідає 87-ме місце у списку найвидатніших гітаристів усіх часів за версією журналу Rolling Stone 2011 року (у новому списку з 250 найвидатніших гітаристів 2023 року посідає 23-тє місце), повідомляє Вікіпедія.
