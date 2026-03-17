У Черкасах зафіксували небезпечне забруднення повітря: в чому причина

Юрій Берендій
17 березня 2026, 22:14
У Черкасах зафіксували перевищення рівня забруднення повітря одразу за кількома показниками, що пов’язують із погодними умовами та впливом промисловості.
У Черкасах зафіксували небезпечне забруднення повітря: в чому причина
У Черкасах зафіксували небезпечне забруднення повітря - деталі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Черкасах зафіксовано перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі
  • Це пов'язано із роботою підприємств та рухом транспорту

У Черкасах зафіксовано забруднення повітря діоксидом азоту, аміаком, формальдегідом, пилом і оксидом вуглецю. Такі дані отримали за результатами спостережень у період із 9 до 15 березня. Порівняно з попереднім тижнем рівень формальдегіду зріс приблизно на третину, також зафіксовано підвищення концентрацій аміаку та діоксиду азоту. Про це повідомив в коментарі Суспільному керівник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Він уточнив, що відбір проб повітря проводили в центрі міста, а також у Дніпровському та Південно-Західному мікрорайонах.

"За тиждень у повітрі нашого міста діоксид азоту, аміак, формальдегід, завислі речовини, зокрема, пил, та оксид вуглецю перевищували свою середньодобову гранично допустиму концентрацію від 1,1 до 5,9 раза", - вказав він.

За словами метеоролога Віталія Постриганя, результати вимірювань якості повітря показали, що в центрі Черкас у період із 9 по 14 березня фіксували перевищення концентрацій діоксиду азоту та аміаку у 1,3–1,8 раза, пилу — у 1,3 раза 10 і 14 березня, а оксиду вуглецю — у 1,2 раза в ті ж дні.

У Дніпровському мікрорайоні з 9 по 11 березня рівень діоксиду азоту перевищував норму у 1,2–1,3 раза, аміаку — у 1,1–1,3 раза 10 та 14 березня, пилу — у 1,3 раза 14 березня, а формальдегіду — у 2,4–5,9 раза протягом 9–14 березня.

У Південно-Західному мікрорайоні перевищення діоксиду азоту становило 1,3–1,5 раза 9, 10, 13 та 14 березня, аміаку — 1,1–2,1 раза в окремі дні з 10 по 14 березня, а пилу — у 1,3 раза 14 березня.

Водночас вміст інших контрольованих речовин залишався в межах допустимих норм.

Постригань зазначив, що порівняно з попереднім тижнем у Дніпровському мікрорайоні приблизно на третину зросли середньодобові показники формальдегіду, у центрі міста вже другий тиждень поспіль фіксується перевищення діоксиду азоту, а в усіх районах частіше спостерігаються підвищені рівні аміаку.

Погіршення якості повітря він пояснив антициклональними погодними умовами, додавши, що за попереднім прогнозом цього тижня ситуація навряд чи покращиться.

"Проте, вітри з північною складовою сприятимуть виносу викидів підприємств основної промислової зони за межі міста. Денні температури прогнозуються у діапазоні 5-10º тепла, вночі від 2º тепла до 3º морозу", - наголосив він.

Водночас, керівниця лабораторії обласного гідрометцентру Олена Барабашина повідомила, що основними джерелами забруднення повітря в Черкасах є транспорт і промислові підприємства.

Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье инфографика
Як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я / Інфографіка: Главред

Якість повітря - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Києві вранці 13 лютого 2025 року зафіксували суттєве погіршення якості повітря — рівень шкідливих частинок значно перевищував норму.

Після нічної атаки російських військ 4 липня 2025 року ситуація з повітрям у столиці також ускладнилася. Мешканцям рекомендували по можливості залишатися вдома, тримати зачиненими вікна та двері, користуватися масками й пити більше води.

21 вересня 2025 року в Києві знову відзначили різке погіршення стану повітря через високу концентрацію пилу. За даними міської влади, увечері жителі почали скаржитися на проблеми з диханням, у деяких районах відчувався неприємний запах, а видимість значно знизилася через смог. Моніторинговий сервіс IQAir зафіксував перевищення норми твердих частинок більш ніж у вісім разів, через що Київ опинився на сьомому місці серед міст світу з найбруднішим повітрям.

Про персону: Віталій Постригань

Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Депутати скаржаться на зарплату у 60 тисяч — нардеп розкрив причину

Депутати скаржаться на зарплату у 60 тисяч — нардеп розкрив причину

Україна звільнила більше територій, ніж окупувала Росія за місяць – Зеленський

Україна звільнила більше територій, ніж окупувала Росія за місяць – Зеленський

Скільки українців відправлено на Близький Схід: Зеленський назвав цифру

Скільки українців відправлено на Близький Схід: Зеленський назвав цифру

Шанс на мільйон: для чотирьох знаків зодіаку почнеться період великої удачі

Шанс на мільйон: для чотирьох знаків зодіаку почнеться період великої удачі

"Не наша": відома співачка "розмазала" перемогу Лорак у РФ

"Не наша": відома співачка "розмазала" перемогу Лорак у РФ

Насувається 6-бальний шторм: дата сильної магнітної бурі

Насувається 6-бальний шторм: дата сильної магнітної бурі

У СРСР вважали "аморальним": який звичний одяг забороняли носити радянським жінкам

У СРСР вважали "аморальним": який звичний одяг забороняли носити радянським жінкам

Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

