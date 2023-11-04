Повна мобілізація в Україні: експерт пояснив, чи буде призов усіх без винятку

Потреба у свіжих силах на фронті величезна, тому чергова хвиля мобілізації зараз необхідна.

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В Україні, ймовірно, буде посилена мобілізація / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні найближчим часом можуть посилити мобілізацію. Однак мобілізувати до лав Збройних сил абсолютно всіх чоловіків не можна. Таку думку озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"У будь-якому випадку будуть ухвалені відповідні рішення щодо посилення мобілізації", - сказав Коваленко в коментарі ТСН.

За його словами, в Україні є певна кількість латентних сепаратистів, і вони непридатні для ролі захисника України.

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"На жаль, сьогодні у нас є певна кількість чоловіків, які непридатні для виконання функцій військовозобов'язаного, захисника України з однієї причини — вони латентні сепаратисти. Це серйозне питання. Нам потрібні мотивовані, патріотично налаштовані люди. Люди з вулиці можуть виявитися, наприклад, агентами ворожих спецслужб, які будуть направлені на полігон", - пояснив експерт.

Коваленко вважає, що попри те, що у ворога більший мобілізаційний ресурс, досягти переваги на фронті можливо, якщо посилити кілька інших напрямків.

"У росіян значно більший мобілізаційний ресурс, це правда. Наше завдання, крім мобілізації, - покращувати систему управління ресурсами, технічне забезпечення. Комплексно це зможе створити паритет навіть за умови, якщо у росіян буде кількісна перевага. Тобто за таких умов кількісна перевага буде не такою критичною", — вважає він.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Військовий психолог і офіцер ЗСУ Андрій Козінчук заявив, що потреба в свіжих силах на фронті величезна, тому чергова хвиля мобілізації зараз необхідна.

"Ми вже закінчуємося. Люди на війні, на жаль, гинуть, а є ще й поранені. Особисто я зараз з травмою перебуваю не в армії, а в госпіталі, хтось замість мене виконує мою роботу. Люди поступово йдуть, госпіталі переповнені. У мене особисто в підрозділі звільняються чоловіки, яким по 60 років. Нам потрібні свіжі сили на фронті. Ті, хто залишився — вони втомлені, виснажені, з контузіями. Є велика потреба, щоб освіжити наші сили на передовій", — сказав він.

Мобілізація в Україні

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що в Україні триває війна, яка зачепила кожен куточок нашої країни. Захисники - це не люди з металу, а тому українська держава гостро потребує мобілізаційного ресурсу.

В Україні приблизно через місячний термін хочуть запустити смарт-мобілізацію, людина зможе самостійно вибрати спеціальність в армії.

Народні депутати пропонують дозволити перетинати кордон усім військовозобов'язаним українським чоловікам. Втім, для цього потрібно виконати одну умову - перераховувати гроші на Збройні Сили України. Відповідний законопроект № 8029 зареєстрували у Верховній Раді. Його автором є народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

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