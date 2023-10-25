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Хочеш виїхати - плати: Раді пропонують дозволити всім чоловікам виїжджати за кордон

Анна Ярославська
25 жовтня 2023, 10:42
Новий закон про виїзд чоловіків за кордон пропонують розглянути парламенту. Адвокат пояснила, в чому його суть.
Кордон України, Держпогрнаслужба,
Військовозобов'язаних чоловіків хочуть випускати за кордон за однієї умови / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Народні депутати пропонують дозволити перетинати кордон усім військовозобов'язаним українським чоловікам. Втім, для цього потрібно виконати одну умову - перераховувати гроші на Збройні Сили України.

Відповідний законопроект № 8029 зареєстрували у Верховній Раді. Його автором є народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу, пише ТСН.

Новий закон про виїзд чоловіків за кордон: у чому суть

У документі пропонується надати право виїзду всім військовозобов'язаним чоловікам у віці від 18 до 60 років, при наявності одного з наступних документів:

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  • рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон, зокрема для перевезення гуманітарних вантажів;
  • документів, що засвідчують факт навчання або вступу на навчання в закордонному навчальному закладі;
  • письмове погодження на виїзд за кордон від територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  • документів, що підтверджують наявність відкритого рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, кошти з якого громадянин не може використати за межами України.

Також необхідний документ про передачу відповідному банку нотаріально завіреної заяви про добровільний обов'язок поповнювати рахунок з гарантійним внеском, рівним мінімуму розміру податків з мінімальної заробітної плати за весь період перебування за кордоном під час дії воєнного стану та дозвіл відраховувати з такого рахунку кошти на спеціальний рахунок Збройних Сил України.

Адвокат Марина Бекало пояснила: при виїзді за кордон чоловіки повинні відкрити рахунок у Державному банку з мінімальним внеском 12 945 грн і поповнювати його щомісяця під час перебування за кордоном на 1 306,5 грн з наданням банку дозволу перераховувати ці внески на спецрахунок ЗСУ.

Законопроектом також пропонується брати "добровільні внески" на ЗСУ з чоловіків, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року, при поверненні додому. Якщо в пункті перетину вони не зможуть підтвердити наявність підстав для відстрочення військової служби під час мобілізації, то повинні перерахувати на спецрахунок 25 890 гривень за кожен місяць перебування за кордоном під час дії воєнного стану.

"В'їзд в Україну, які виїхали без дотримання вимог закону чоловікам, можливий лише в разі сплати внеску", – зазначила адвокат.

До слова, Марина Бекало вважає, що цей законопроект, найімовірніше, не буде ухвалено. Адже, на її думку, у нього багато недоліків.

Крім того, його не підтримують Міністерство оборони і Державна прикордонна служба.

Мобілізація в Україні та виїзд за кордон

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, зобов'язані стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. І, відповідно, вони отримають статус військовозобов'язаних громадян, для яких виїзд за кордон обмежений. Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента Зеленського в Раді Федір Веніславський.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що на сьогоднішній день фактично за законом заборони виїзду чоловіків за кордон немає. Все відбувається "виключно в ручному режимі".

Зазначимо, у Верховній Раді не виключають, що в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо країна-агресор Росія мобілізує кілька сотень тисяч чоловіків.

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