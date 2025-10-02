Атомна енергетика під прицілом: експерт попередив про катастрофічну ситуацію

Експерт вважає, що Україні потрібно завдавати відповідних ударів по енергетиці РФ.

https://glavred.net/ukraine/atomnaya-energetika-pod-pricelom-ekspert-predupredil-o-katastroficheskoy-situacii-10703240.html Посилання скопійоване

РФ почала атакувати атомну енергетику / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Окупанти почали атакувати інфраструктуру атомної енергетики

На ній трималась економіка України

У Чернігові і області фактично енергетика відсутня

Країна-агресор Росія почала атакувати інфраструктуру атомної енергетики України. Напередодні під потужним ударом була Чернігівська область. Про це заявив військовий експерт Михайло Жирохов ефірі Радіо НВ.

Він зауважив, що у Чернігові і області фактично енергетика відсутня, графіки подавання електроенергії 6/3.

відео дня

"Прогнозів того, що найближчим часом зміниться ситуація на краще, немає. Тому що росіяни зараз атакують вже те, що не атакували 2022-го. Я маю на увазі інфраструктуру атомної енергетики. 2022-2023-го вони фактично вибили теплову електроенергетику", - наголосив експерт.

За його словами, до цього року окупанти не вражали атомну енергетику. Саме на ній трималась економіка України.

"Ситуація з прифронтовими територіями в Україні, ситуація з опалювальним сезоном вона, думаю, найближчим часом буде катастрофічна", - наголосив Жирохов.

На його думку, зараз Україні потрібно завдавати відповідних ударів по енергетиці РФ і так само атакувати російські прикордонні області — Брянську та Бєлгородську.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи можливий блекаут в Україні

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що Росія намагається нав'язати ідею про те, що вона відповість на українські удари по її нафтопереробній інфраструктурі.

На його думку, якби Росія могла занурити Україну у блекаут, вона б давно вже це зробила.

Крім того, він додав, що в України є можливості відновлювати енергетику, зокрема за допомогою західних партнерів.

Відключення світла - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 жовтня країна-агресор Росія атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Чернігівщина частково залишились без світла.

Пізніше в Чернігівобленерго заявили, що енергетики вводять жорсткі графіки відключення світла. Зазначалось, що це тимчасове рішення на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об'єктах.

Читайте також:

Про персону: Михайло Жирохов Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред