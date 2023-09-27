Що буде з мобілізацією в Україні: у Міноборони назвали умову її посилення

Заходи щодо мобілізації в Україні проводяться в рамках затверджених планів, сказав заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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У Міноборони припустили посилення мобілізації у разі зміни ситуації на фронті / колаж Главред, фото Генштаб і Telegram-канал президента України

Мобілізація в Україні продовжується згідно з планами. Посилювати заходи поки не будуть, але все залежить від дій країни-агресора Росії і ситуації на фронті. Про це заявив заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

В ефірі Ми-Україна він розповів про те, що на даний момент "плани щодо мобілізації не змінювалися", але все залежить від викликів, з якими зіткнеться країна у війні з російськими окупантами.

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"Ми робимо максимально все, щоб не збільшувати темпи мобілізації... але ви самі розумієте, все залежить від агресора і фронту", - зазначив Павлюк.

Також Олександр Павлюк підкреслив, що захист держави – завдання кожного чоловіка, і "треба до цього готуватися і бути готовими".

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявив, що Росія думає мобілізувати ще 450 тисяч осіб. Прихована мобілізація в РФ триває, Москва призиває на фронт від 20 до 22 тисяч осіб на місяць.

Мобілізація в Україні

В Україні можуть посилити мобілізацію, заявив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат Роман Костенко. За його словами, такий сценарій можливий, якщо агресорка Росія мобілізує близько 700 тисяч своїх громадян.

Міністерство оборони готує до запуску електронний реєстр військовозобов'язаних та резервістів. Дані про чоловіків від 17 до 60 років з'являться в списках відомства.

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