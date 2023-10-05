Мобілізація: адвокат оцінив, чи зможуть в Україні вручати електронні повістки

Як каже адвокат Андрій Межиріцький, з нуля запустити систему видачі електронних повісток навряд чи вийде.

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Під видачу електронних повісток доведеться змінювати законодавство, каже адвокат / колаж Главред, фото Мінцифри та УП

Для того, щоб офіційно розсилати військовозобов'язаним українцям електронні повістки, потрібно внести відповідні зміни до законодавства. Про це в коментарі порталу ТСН заявив адвокат Андрій Межиріцький.

Він нагадав, що станом на даний момент паперова повістка вважається врученою, якщо в ній власноруч розписався той громадянин, на чиє ім'я вона виписана.

"Для того, щоб надсилати повістки (всім, хто підпадає під мобілізацію – Главред) в електронному вигляді – для цього потрібні зміни в законодавстві про мобілізацію та військову службу. У такому випадку це цілком можливо. Це може бути за аналогією з повісткою до суду. Що стосується останньої, то чітко прописано, що людина повідомлена належним чином, коли отримала повістку до суду в електронному вигляді", — говорить Межиріцький.

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За його словами, адвокатська і судова практика нинішніх часів говорить про те, що в Україні дуже часто скасовуються штрафи через неявку в ТЦК (в просторіччі - військкоматів – за повісткою).

"ТЦК не завжди мають рацію. Треба довести, що повістка була вручена так, як передбачено законом. Дуже багато рішень, коли суди скасовували штрафи за неявку за повісткою", ‒ підсумував він.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

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