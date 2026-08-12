Віддають за копійки: ціни на популярний сезонний продукт досягли мінімуму

Фермери навіть роздають частину урожаю лікарням, школам та садочкам як гуманітарну допомогу.

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Ціни на кавуни на Херсонщині різко впали / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Гуртова ціна на кавуни впала до 2 грн/кг

Торік у цей же період просили 5–10 грн/кг

З половини площ урожай зібрати не вдасться

На початку серпня гуртові ціни на кавуни в Херсонській області знизилися приблизно до 2 грн/кг, хоча у 2025 році у цей період продукцію продавали по 5–10 грн/кг. Про це повідомив директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА Дмитро Юнусов.

За його словами, основними причинами здешевлення стали складна логістика через обстріли та зміщення термінів дозрівання врожаю.

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Він додав, що безпекова ситуація суттєво обмежує можливості фермерів вивозити продукцію з регіону.

"Урожайність кавунів цього року значно вища. Вона досягла близько 50 т/га проти 20–25 т/га минулого року. Проте через безпекові ризики фермери, ймовірно, не зможуть зібрати врожай приблизно з половини площ", - сказав Юнусов.

Водночас у самому Херсоні роздрібна ціна на кавуни значно вища і становить близько 10 грн/кг, але через труднощі зі збутом фермери разом із місцевою владою почали передавати частину врожаю як гуманітарну допомогу лікарням, школам і дитячим садкам.

Чи можуть подорожчати продукти через дефіцит

Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус заявив, що перебої із постачанням продуктів автоматично не призведуть до різкого подорожчання товарів.

На його думку, якщо постачання відновиться протягом найближчих тижня-півтора, суттєвого впливу на ціни може не бути.

"Якщо супермаркети довго не зможуть налагодити роботу - два тижні і більше - можуть зрости ціни. Інші мережі можуть спробувати заробити на попиті, що зріс. Інакше підвищувати ціни буде небезпечно – вони можуть навпаки програти конкуренцію і втратити свою частку на ринку", - пояснив він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, споживчі ціни в Україні в липні 2026 року зросли на 0,3%. У річному обчисленні інфляція в липні 2026 року зросла до 7,7% з 7,2% за підсумками червня.

Також відомо, що в Україні розпочалася нова хвиля зниження цін на тепличні помідори. Причиною цього стала активізація збирання овочів з відкритого ґрунту.

Крім того, після незначного здешевшання у липні гречка може знову почати дорожчати вже у серпні. Попри сезонне збільшення пропозиції, передумов для тривалого зниження цін наразі немає.

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Про персону: Іван Ус Іван Ус - український експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.

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