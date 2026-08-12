Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ зібрала понад 6000 БПЛА і готує нову масовану атаку по Україні - ГУР

Руслана Заклінська
12 серпня 2026, 13:20
google news Підпишіться
на нас в Google
За даним ГУР, у період накопичення окупанти здійснюють запуски приблизно 150-200 дронів за одну атаку.
РФ зібрала понад 6000 БПЛА і готує нову масовану атаку по Україні - ГУР
РФ зібрала ударний запас із 6,2 тисячі "Гераней"/ Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Головне:

  • РФ накопичила близько 6,2 тисячі ударних "Гераней"
  • Наймасованіші атаки можуть включати 600–1000 безпілотників
  • Монітори зафіксували підвезення Х-101 на "Енгельс-2"

Росія накопичила близько 6,2 тисячі ударних безпілотників "Герань" різних модифікацій. Дрони країна-агресор може використовувати для проведення масованих комбінованих атак по території України. Про це повідомили "Мілітарному" у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Росія накопичує ці безпілотники для проведення масованих комбінованих ударів по території України. Водночас обмежені виробничі можливості не дозволяють російським військам постійно підтримувати високу інтенсивність запусків', - зазначили у виданні.

відео дня

За даними української розвідки, під час періодів накопичення окупанти зазвичай запускають близько 150-200 дронів за одну атаку, а максимальна кількість може становити близько 300. Водночас наймасованіші нальоти можуть включати 600-1000 безпілотників.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Виробничі можливості РФ поки не дозволяють постійно підтримувати таку інтенсивність. Зокрема, виробництво "Герань-4" і "Герань-5" оцінюється приблизно у 3 тисячі одиниць на місяць, без урахування "Герань-2".

Водночас цього року Росія вже встановлювала рекорди за кількістю запусків - до 6000-6500 дронів на місяць. У травні протягом двох діб, 13-14 числа, окупанти випустили близько 1600 безпілотників різних типів.

Таким чином, накопичений запас дозволяє Росії готувати масштабні нальоти, однак постійно проводити атаки такої інтенсивності вона наразі не може. Це, своєю чергою, дає українській ППО можливість підготуватися до можливих масованих ударів.

дрон
Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Чи є ознаки підготовки нових ударів

Моніторинговий канал "Моніторинг UA" протягом ночі зафіксував підвезення крилатих ракет повітряного базування Х-101 на аеродром "Енгельс-2", де їх можуть використовувати для спорядження російської стратегічної авіації. Також монітори зафіксували проведення розвідки реактивними БпЛА та прокладання маршрутів для можливих подальших атак по Київській області.

Активність БПЛА на Київщині може свідчити про підготовку Росією балістичного удару по столиці. За даними моніторів, тривалі маневри російських "Шахедів" над Києвом, зокрема перельоти з Лівого на Правий берег, можуть використовуватися для розвідки та уточнення маршрутів перед новою атакою.

"Всі місця обльоту дронів максимальна увага цю і наступну ніч", - попередили мешканців області.

Крім цього, найближчим часом Росія може перейти до нової хвилі масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Орієнтовно це може відбутися протягом найближчих одного-двох місяців. Під загрозою при цьому можуть залишатися не лише енергетичні об'єкти, а й склади, логістичні центри, підприємства та об'єкти поштової інфраструктури.

Чому Київ залишається однією з головних цілей РФ

За словами заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького, системні удари по Києву мають одразу кілька цілей. Столиця разом із Запоріжжям, Дніпром та Харковом є одним із ключових центрів українського оборонно-промислового комплексу. Особливий інтерес для Росії становлять українські ракетна програма та виробництво безпілотників.

"Противник вбачає серйозну загрозу і дуже прискіпливо веде розвідку за такими двома напрямками нашого ОПК", - зазначив Скібіцький.

Водночас атаки на Київ мають і психологічний та політичний розрахунок. У ГУР вважають, що удари по столиці можуть сприяти дестабілізації ситуації в інших регіонах України. Російська пропаганда також використовує наслідки атак, намагаючись поширювати тези про нібито нездатність української влади та Сил оборони захистити населення.

Російські удар по Україні - останні новини

Нагадаємо, голова Зерсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що окупанти отримали вказівку посилити дроновий терор на Херсонщині. Особлива увага противника приділена автівкам, а також зросли ризики ударів біля АЗС, ринків і супермаркетів.

Монітори повідомили про підвищену загрозу балістичних та ударів БПЛА по містах України. Дані моніторингових каналів вказують на загрозу для Києва та області і активність пускових установок у прикордонних районах.

Як раніше повідомляв Главред, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді попередив про плани РФ збільшити залп ракет за одну атаку. За його словами, наразі спроможності обмежені приблизно 77 ракетами.

Читайте також:

Про джерело: Мілітарний

Мілітарний (Militarnyi) - українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент - новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія.

Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році.

31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні герань війна Росії та України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ зібрала понад 6000 БПЛА і готує нову масовану атаку по Україні - ГУР

РФ зібрала понад 6000 БПЛА і готує нову масовану атаку по Україні - ГУР

13:20Війна
Україна провела унікальну операцію проти флоту РФ у Новоросійську - Зеленський

Україна провела унікальну операцію проти флоту РФ у Новоросійську - Зеленський

12:00Війна
Нова хвиля пекельної спеки накриє Україну: синоптик назвала дату

Нова хвиля пекельної спеки накриє Україну: синоптик назвала дату

11:40Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Фатальний рік уже наближається: загублений лист вченого "передбачив" майбутнє

Фатальний рік уже наближається: загублений лист вченого "передбачив" майбутнє

Українців закликали засипати в унітаз трохи прального порошку: для чого це потрібно

Українців закликали засипати в унітаз трохи прального порошку: для чого це потрібно

Рушники стануть як нові: один простий трюк швидко поверне м’якість і свіжість

Рушники стануть як нові: один простий трюк швидко поверне м’якість і свіжість

Успіх уже близько: які знаки зодіаку скоро отримають заслужену винагороду

Успіх уже близько: які знаки зодіаку скоро отримають заслужену винагороду

Як влітку зберігати огірки, щоб вони залишалися свіжими декілька тижнів - лайфхак

Як влітку зберігати огірки, щоб вони залишалися свіжими декілька тижнів - лайфхак

Останні новини

15:13

Відповідь знають одиниці: як українською сказати "попрыгунчик"

14:41

Онук Ротару продемонстрував свої тренування та атлетичну фігуру

14:32

Тест на IQ: потрібно знайти 10 відмінностей між лисицями за 15 секунд

14:30

Аліна Гросу зіткнулася з проблемою через різкі зміни сина - деталі

14:30

Від податкових пільг до доступних кредитів: Терехов представив план підтримки бізнесу

Путін припустився фатальної помилки: Преображенський — про виключення партії "Яблуко" з виборів до Держдуми РФПутін припустився фатальної помилки: Преображенський — про виключення партії «Яблуко» з виборів до Держдуми РФ
14:24

Ріанна показала всіх трьох дітей разом: як вони виглядають

14:09

Яєчня вийде набагато смачнішою: який продукт додати замість молока

14:04

Новий сезон "Голосу країни" буде доступний на Netflix одночасно з ефіром на 1+1 Україна

13:56

До +15°C у квартирах: киян попередили про складну ситуацію з опаленням взимку

Реклама
13:36

"Ногами забиває": дружина відомого ведучого показала тіло у синцях

13:28

Гороскоп Таро на завтра, 13 серпня: Овнам — діяти, Близнюкам — новини

13:20

РФ зібрала понад 6000 БПЛА і готує нову масовану атаку по Україні - ГУР

13:18

Що означає красиве українське слово "леліяти": справжнє значення знають одиниці

13:11

Копія тата: маленький син Аль Пачіно з’явився на публіці у рокерській футболці

12:44

Відро з водою не потрібне: як ідеально відмити підлогу від пилу та бруду

12:40

Навіщо залишати кавову гущу на терасі: трюк допоможе вирішити поширену проблему

12:36

Чоловіка Тодоренко перекосило: дітей більше не буде

12:00

Україна провела унікальну операцію проти флоту РФ у Новоросійську - ЗеленськийВідео

11:58

Китайський гороскоп на завтра, 13 серпня: Кроликам - хаос, Тиграм - закоханість

11:53

"Баба Галя" з обвислим тілом: чоловік Корольової став старим дідом

Реклама
11:51

Рис виходить в рази смачнішим і ароматнішим: що шеф-кухарі додають під час варіння

11:50

Павуки в будинку: чому восени їх стає більше і як їх позбутися

11:40

Нова хвиля пекельної спеки накриє Україну: синоптик назвала дату

11:39

Українцям радять надягати пакет на віник перед прибиранням: навіщоВідео

11:20

"Ми що, в концтаборі?": Полякова отримала жорстку відповідь після скандальних заявВідео

11:18

Відома супермодель стала нареченою і опублікувала ніжні фото

11:08

Навіть застарілий жир на витяжці розчиниться на очах: секретний домашній трюк

11:02

Серія потужних вибухів у столиці: РФ атакує Київ та область дронами

10:57

Як поєднали Григорія Бакланова та Дмитра Вівчарюка: що відбувалося за лаштунками нового серіалу 2+2 "Таксі для опера"

10:42

Мариновані помідори черрі: смачний рецепт за кілька хвилин без стерилізації

10:41

РФ почала запускати ракети з КНДР по одній: в ISW розкрил причину

10:40

10 речей, які знадобляться, щоб стати бʼюті-блогером новини компанії

10:36

Хрусткі кабачки без зайвої олії: у чому обваляти їх замість борошна і сухарів

10:20

Як назвати доньку в 2026 році: наймилозвучніші українські імена

09:55

"Перебуваю у стосунках": Сеітаблаєв розповів про нове кохання

09:47

Гороскоп на завтра, 13 серпня: Ракам - сварка, Стрільцям - винагорода

09:44

"Бусифікація" по-російськи: чоловіків забирають з вулиць і змушують йти на війну з Україною

09:33

У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни

08:52

Смачніший, ніж "Цезар": рецепт легкого салату з куркою за 20 хвилин

08:32

"Він може надірватись": Андрусів дав прогноз діям Путіна у війніПогляд

Реклама
08:24

Севастополь зазнав масованої атаки дронів: спалахнули потужні пожежі

08:16

Росію охоплюють антивоєнні настрої, Кремль боїться бунту: на що пішов Путін

07:24

Новоросійськ всю ніч перебував під обстрілом: ЗСУ намагалися зірвати запуск ракет по УкраїніВідео

06:42

РФ атакувала Запоріжжя: у "Епіцентрі" спалахнула потужна пожежа, 1200 споживачів без світлаФотоВідео

05:55

Бандерас зробив несподіване зізнання про інфаркт: "Смерть підбирається близько"

05:11

Аж ніяк не "шахмати": як правильно назвати популярну гру українською

04:29

Смажені баклажани вийдуть як у ресторані: секрет усього в одному інгредієнті

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки в чайному саду за 35 с

03:45

Сонячне затемнення несе серйозну загрозу: попередження про фатальну помилку

03:25

Занедбаний куточок саду: як перетворити мотлох на квітучу клумбу

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти