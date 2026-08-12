РФ зібрала понад 6000 БПЛА і готує нову масовану атаку по Україні - ГУР

За даним ГУР, у період накопичення окупанти здійснюють запуски приблизно 150-200 дронів за одну атаку.

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РФ зібрала ударний запас із 6,2 тисячі "Гераней"/ Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

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РФ накопичила близько 6,2 тисячі ударних "Гераней"

Наймасованіші атаки можуть включати 600–1000 безпілотників

Монітори зафіксували підвезення Х-101 на "Енгельс-2"

Росія накопичила близько 6,2 тисячі ударних безпілотників "Герань" різних модифікацій. Дрони країна-агресор може використовувати для проведення масованих комбінованих атак по території України. Про це повідомили "Мілітарному" у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Росія накопичує ці безпілотники для проведення масованих комбінованих ударів по території України. Водночас обмежені виробничі можливості не дозволяють російським військам постійно підтримувати високу інтенсивність запусків', - зазначили у виданні. відео дня

За даними української розвідки, під час періодів накопичення окупанти зазвичай запускають близько 150-200 дронів за одну атаку, а максимальна кількість може становити близько 300. Водночас наймасованіші нальоти можуть включати 600-1000 безпілотників.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Виробничі можливості РФ поки не дозволяють постійно підтримувати таку інтенсивність. Зокрема, виробництво "Герань-4" і "Герань-5" оцінюється приблизно у 3 тисячі одиниць на місяць, без урахування "Герань-2".

Водночас цього року Росія вже встановлювала рекорди за кількістю запусків - до 6000-6500 дронів на місяць. У травні протягом двох діб, 13-14 числа, окупанти випустили близько 1600 безпілотників різних типів.

Таким чином, накопичений запас дозволяє Росії готувати масштабні нальоти, однак постійно проводити атаки такої інтенсивності вона наразі не може. Це, своєю чергою, дає українській ППО можливість підготуватися до можливих масованих ударів.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Чи є ознаки підготовки нових ударів

Моніторинговий канал "Моніторинг UA" протягом ночі зафіксував підвезення крилатих ракет повітряного базування Х-101 на аеродром "Енгельс-2", де їх можуть використовувати для спорядження російської стратегічної авіації. Також монітори зафіксували проведення розвідки реактивними БпЛА та прокладання маршрутів для можливих подальших атак по Київській області.

Активність БПЛА на Київщині може свідчити про підготовку Росією балістичного удару по столиці. За даними моніторів, тривалі маневри російських "Шахедів" над Києвом, зокрема перельоти з Лівого на Правий берег, можуть використовуватися для розвідки та уточнення маршрутів перед новою атакою.

"Всі місця обльоту дронів максимальна увага цю і наступну ніч", - попередили мешканців області.

Крім цього, найближчим часом Росія може перейти до нової хвилі масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Орієнтовно це може відбутися протягом найближчих одного-двох місяців. Під загрозою при цьому можуть залишатися не лише енергетичні об'єкти, а й склади, логістичні центри, підприємства та об'єкти поштової інфраструктури.

Чому Київ залишається однією з головних цілей РФ

За словами заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького, системні удари по Києву мають одразу кілька цілей. Столиця разом із Запоріжжям, Дніпром та Харковом є одним із ключових центрів українського оборонно-промислового комплексу. Особливий інтерес для Росії становлять українські ракетна програма та виробництво безпілотників.

"Противник вбачає серйозну загрозу і дуже прискіпливо веде розвідку за такими двома напрямками нашого ОПК", - зазначив Скібіцький.

Водночас атаки на Київ мають і психологічний та політичний розрахунок. У ГУР вважають, що удари по столиці можуть сприяти дестабілізації ситуації в інших регіонах України. Російська пропаганда також використовує наслідки атак, намагаючись поширювати тези про нібито нездатність української влади та Сил оборони захистити населення.

Російські удар по Україні - останні новини

Нагадаємо, голова Зерсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що окупанти отримали вказівку посилити дроновий терор на Херсонщині. Особлива увага противника приділена автівкам, а також зросли ризики ударів біля АЗС, ринків і супермаркетів.

Монітори повідомили про підвищену загрозу балістичних та ударів БПЛА по містах України. Дані моніторингових каналів вказують на загрозу для Києва та області і активність пускових установок у прикордонних районах.

Як раніше повідомляв Главред, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді попередив про плани РФ збільшити залп ракет за одну атаку. За його словами, наразі спроможності обмежені приблизно 77 ракетами.

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