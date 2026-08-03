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Врожай під загрозою: в Україні різко підскочать ціни на один базовий овоч

Марія Николишин
3 серпня 2026, 09:55
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Високі температури та відсутність опадів призвели до втрати урожаю.
Врожай під загрозою: в Україні різко підскочать ціни на один базовий овоч
В Україні дорожчатиме картопля / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Через спеку та посуху врожай картоплі може скоротитися
  • Восени картопля може подорожчати приблизно на 30%
  • Наразі ціни впали через масове збирання ранньої картоплі

Тривала спека та нестача опадів негативно вплинули на формування врожаю картоплі в Україні, що може призвести до суттєвого підвищення цін восени. Про це заявив директор Інституту картоплярства НААН України Микола Фурдига у своїй колонці для AgroTimes.

За його словами, у більшості регіонів країни під час бутонізації та цвітіння картоплі спостерігався гострий дефіцит вологи.

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"Однією з головних причин стали тривалі періоди аномальної спеки. Коли температура повітря понад п’ять днів поспіль перевищувала +37 °C, рослини витрачали більшість вологи на охолодження, а не на формування бульб. Навіть на зрошуваних ділянках шестиденний температурний стрес призвів до втрати близько 7 т/га врожаю", - наголосив він.

Фурдига прогнозує, що вже наприкінці жовтня або на початку листопада ціни на картоплю можуть зрости приблизно на 30%.

Які ціни на картоплю зараз

Водночас аналітики EastFruit додають, що сьогодні на ринку спостерігається протилежна тенденція.

Зокрема, через активне збирання ранньої картоплі та бажання фермерів швидко реалізувати врожай закупівельні ціни тимчасово знизилися до 6,5–7 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти
Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Чи можливий дефіцит продуктів в Україні

Останнім часом активно обговорюється заява колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який попередив про "тотальну війну" та складну зиму.

Зокрема, його слова викликали побоювання щодо можливого дефіциту продовольства. Однак економіст Олег Пендзин вважає такий сценарій малоймовірним.

За його словами, люди побоюються насамперед не нестачі продуктів, а зниження власної купівельної спроможності.

"Робити запаси можна виключно заради зручності, а не через загрозу дефіциту", - наголосив він.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що у серпні 2026 року хліб та молочна продукція в Україні подорожчають, тоді як овочі нового врожаю поки стримуватимуть загальне зростання цін.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявляв, що скорочення морського експорту зерна призведе до збільшення пропозиції на внутрішньому ринку, що допоможе стримати зростання цін на продукти харчування.

Крім того, вартість хліба традиційно зростає в Україні кожного місяця, тому за літо він може здорожчати в межах 5-6%.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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