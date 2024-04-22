Полк десантників кинули на штурм: у ЗСУ розповіли про підкріплення на сході

Загарбники РФ не полишають спроб захопити Часів Яр, не рахуючись із втратами, розповів Назар Волошин.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53-я ОМБр

Часів Яр Донецької області та навколишні населені пункти штурмують близько 25 тисяч російських окупантів, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання війська Хортиця Назар Волошин.

"На відрізку біля Часового Яру проти нас воюють російські десантники з 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських, намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього", - розповів він в ефірі Суспільного.

Український військовий каже, що загарбники РФ не полишають спроб захопити місто, не рахуючись із втратами як у живій силі, так і в техніці.

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"Ворожої російської армії в місті немає. Зараз місто наше. Ситуація навколо міста складна, проте контрольована, наші захисники і отримують підкріплення, і стабілізують смугу", - уточнив він.

Речник оперативно-стратегічного угруповання війська Хортиця пояснив, що ворог пішов на штурм без закріплення на позиціях.

"Тобто вони поштурмували і повернулися назад. Це противник проводить ніби розвідку, вираховує місця, де може бути слабке місце, де вдарити. Але Сили оборони завдають нищівних ударів", - додав Волошин.

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Раніше аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром. Бої тривали на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили небезпеку на фронті через "потужний ривок" росіян на Часів Яр. Загарбники акумулюють свої сили на сході України. Ілля Євлаш заявив, що РФ розглядають це місто як ключове для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов'янську агломерацію.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ зробили заяву про наступ Росії на Часів Яр. Російські окупанти атакували позиції Сил оборони України невеликими групами на бронетехніці, але отримали відсіч, сказав підполковник Назар Волошин. Українські війська відбили ворожі штурми.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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