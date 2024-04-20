Під загрозою три великі міста: у ЗСУ назвали напрямок нового наступу РФ

РФ хоче використати Часів Яр для подальшого наступу, попереджає Іван Тимочко.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

Часів Яр Донецької області російські окупанти хочуть використати як плацдарм для подальшого наступу, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, РФ хоче використати Часів Яр для подальшого наступу на Краматорськ, Слов'янськ і Костянтинівку.

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Експерт попереджає про те, що ворог із флангів, особливо в районі Іванівського, Андріївки, Кліщіївки намагається перехопити ініціативу.

"Це пов'язано з Часовим Яром. Ворог намагається відсунути наші війська на тому напрямку, де ми свого часу звільнили територію. Наступаючи на Часів Яр, для ворога вкрай важливо зробити плацдарм для наступу як на флангах, так і в лоб", - підкреслив співрозмовник.

Тимочко додав, що після того, як росіяни окупують Часів Яр, то рухатимуться в північному напрямку - в район Краматорська та Андрушківки, а в південному напрямку - до Вугледара, Курахового та Покровська, щоб у підсумку вийти на адміністративні кордони Донецької області.

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Кремль наказав захопити Часів Яр до 9 травня. Окупація міста буде важливою перемогою Москви і реалізацією однієї з головних цілей війни, поставлених Путіним.

Українські війська тримають оборону, незважаючи на дефіцит боєприпасів. Однак нещодавно спливла інформація про оголення флангів однієї з ділянок, через що в 67 бригаді ЗСУ почали перевірки.

Росіяни використовують свою перевагу в чисельності військ для організації атак невеликими групами за підтримки артилерії та авіації.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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