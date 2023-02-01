glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Політолог і боєць ЗСУ оцінив, чи великі шанси на повторний наступ ворогів на Київ

1 лютого 2023, 02:05
Імовірність повторної атаки росіян на Київ дещо знижується, каже Кирило Сазонов - оскільки з минулого року розклад сил помітно змінився.
ВСУ, Сазонов
Політолог і боєць ЗСУ оцінив, чи великі шанси на повторний наступ ворогів на Київ / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

ЗСУ зараз сильніші, ніж у лютому минулого року, а армія окупантів – ні. І тому ймовірність повторної атаки на Київ дещо знижується. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов.

"Київ залишається метою Росії, як і вся Україна. Але зараз ми сильніші, ніж були у лютому 2022 року, а росіяни – ні. Тому що весь цей заклик, включаючи тих, кого вже встигли навчити, це все-таки необстріляні солдати, без бойового досвіду. Минулого разу РФ заходила на Київ з контрактниками, технікою, все було серйозніше. І це в той час, коли хлопці, які пішли в тероборону в лютому-березні минулого року, вже стали справжніми бійцями", − сказав він.

Хто такий Кирило Сазонов?

Відомий український політолог, блогер, боєць ЗСУ

Ймовірність вступу Білорусі у війну

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про планований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував публікації про те, що РФ має намір втягнути Білорусь у війну з Україною.

Він назвав "дурними і безпідставними вигадками" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі у війні проти України.

Інші новини:

ЗСУ Кирило Сазонов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:05

Політолог і боєць ЗСУ оцінив, чи великі шанси на повторний наступ ворогів на Київ

01:30

Трусики виявилися зайвими: Демі Роуз в ліфі від українських дизайнерів посвітила оголеними вигинами

00:51

Чому 1 лютого не можна пити чай самому: прикмети і важливі заборони дняВідео

00:22

Їм судилося підкорювати вершини: люди з якими іменами приречені на карколомний успіхВідео

31 січня, вівторок
23:59

"Ситуація дуже складна": в ГУР попередили про активну фази війни у наступні два місяціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:50

"У найближчі два-три тижні": Данілов заявив, що Росія готується до максимальної ескалаціїВідео

23:34

Вибираємо якісний чай: секрети виробників напою, про які ви не знали

23:26

Ракетний удар по Сумщині: будівля зруйнована, є постраждаліВідео

23:05

Як відучити кота дерти диван і шпалери: способи, які швидко допоможуть господареві і вихованцеві

Реклама
22:49

"Де ви були?": Кадиров накинувся на Україну та Захід, бо нібито не допомогли у чеченській війніВідео

22:39

Гороскоп на лютий 2023 року для Левів: подарунки Всесвіту, криза і хеппі-енд

22:37

Українським військовим урізають виплати з 1 лютого: скільки отримуватимуть ЗСУВідео

22:29

"Не засуджуйте мене": вагнерівець, який втік до Норвегії, попросив пробачення в українцівВідео

21:57

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні найближчим часом - Білий дімВідео

21:44

"Лайк, якщо бачиш 200-го": Гордон поділився фото худого і змарнілого пропагандиста Соловйова

21:43

"На тракторі на сафарі поїдуть": Лукашенко зганьбився з подарунком президенту ЗімбабвеВідео

21:33

Сергій Стерненко. Кадиров згадав, як воював за ІчкеріюВідеоблоги

21:16

"Атака буде з усіх боків": астролог назвав дві дати в лютому, коли РФ піде в наступВідео

21:15

Чим витирати пил: 5 засобів, які допоможуть зберегти чистоту і наповнять повітря свіжістю

21:02

Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні заборонених протипіхотних мін: в Україні відповілиВідео

Реклама
20:51

Греція влипла в скандал і відмовилася передавати Україні танки LeopardВідео

20:47

Могла повторити долю батька: названа ймовірна причина смерті Лізи Марі Преслі

20:44

Українська співачка зважилася усиновити дитинуВідео

20:30

Гороскоп на лютий 2023 року для Дів: служба в армії, популярність і прибутокВідео

20:14

У Повітряних силах ЗСУ розповли, як росіяни намагаються "кошмарити" Україну та ЄвропуВідео

20:02

Favbet Foundation передав черговий позашляховик для ЗСУ

19:55

Ганьба або звичайна ситуація: чи можна забирати з собою залишки їжі з ресторануВідео

19:20

В Україні відповіли на різку відмову Байдена щодо винищувачів для ЗСУВідео

19:20

Росія хоче влаштувати Бахмут по всій лінії фронтуПогляд

19:16

"Ніколи не буває достатньо": військовий сказав, чи зможе Україна відбити атаки РФВідео

19:07

Що зробити, щоб ногам було тепло взимку: 6 чарівно простих способів зберегти здоров'я

19:07

Племінник Майкла Джексона зіграє його у фільмі від продюсера "Богемської рапсодії"Відео

19:03

Гарний нюдовий манікюр 2023: 5 незрівнянних варіантів, що закохають в себе багатьохФото

18:59

Організатори Євробачення-2023 представили слоган та логотип конкурсу, навіяні УкраїноюВідео

18:38

Пікалов розсмішив старою історією, як Зеленський вітав його з днем народження

18:32

Не тільки Донбас: у ЗСУ назвали регіони, які знаходяться в небезпеці через наступ РФВідео

18:22

Їх було мінімум 10: Буданов розповів про жорсткі спроби замаху на нього - The Washington PostВідео

18:21

Росія стягує ресурси: військовий ЗСУ відверто розповів, що відбувається у ВугледаріВідео

18:08

Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю Україні

18:05

"Варто запастися терпінням": астролог попередив про стресовий повний Місяць 5 лютогоВідео

Реклама
17:52

Ухилення від мобілізації: юристи розповіли, що загрожує "відмовникам"Відео

17:45

Коли і куди варто поїхати, а куди-не варто: гороскоп подорожей на лютий від Влада РоссаВідео

17:42

РосЗМІ "набрехали" про інфаркт: співак Ігор Ніколаєв терміново вийшов на зв'язок з лікарніВідео

17:29

"Хай біжать, поки Кримський міст цілий": військовий ЗСУ спрогнозував, чим завершиться наступ РФВідео

17:23

Проти Мерилін Менсона подали новий позов про зґвалтування юної фанатки

17:19

Ув'язненому Михайлу Єфремову пророкують участь у війні в Україні у складі ПВК

16:56

Від Leopard до Abrams: Кулеба назвав число танків у першій хвилі допомоги УкраїніВідео

16:52

Життя без туалетного паперу: чому в СРСР не хотіли ним користуватися

16:51

Снігопад, хуртовини і мороз в Україні: синоптик назвала дату нової атаки циклонуВідео

16:36

"Прям як Уенсдей!": Павліашвілі показав незвичайну дочку

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти