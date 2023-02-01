Імовірність повторної атаки росіян на Київ дещо знижується, каже Кирило Сазонов - оскільки з минулого року розклад сил помітно змінився.

Політолог і боєць ЗСУ оцінив, чи великі шанси на повторний наступ ворогів на Київ / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

ЗСУ зараз сильніші, ніж у лютому минулого року, а армія окупантів – ні. І тому ймовірність повторної атаки на Київ дещо знижується. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов.

"Київ залишається метою Росії, як і вся Україна. Але зараз ми сильніші, ніж були у лютому 2022 року, а росіяни – ні. Тому що весь цей заклик, включаючи тих, кого вже встигли навчити, це все-таки необстріляні солдати, без бойового досвіду. Минулого разу РФ заходила на Київ з контрактниками, технікою, все було серйозніше. І це в той час, коли хлопці, які пішли в тероборону в лютому-березні минулого року, вже стали справжніми бійцями", − сказав він.

Хто такий Кирило Сазонов? Відомий український політолог, блогер, боєць ЗСУ

Ймовірність вступу Білорусі у війну

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про планований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував публікації про те, що РФ має намір втягнути Білорусь у війну з Україною.

Він назвав "дурними і безпідставними вигадками" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі у війні проти України.

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