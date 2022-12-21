Загроза масштабного наступу РФ з походом на Київ: експерт оцінив ймовірність сценарію

На війні проти України Росія неодноразово діяла всупереч логіці, але наразі у неї серйозні проблеми з артилерією, зазначив Агіль Рустамзаде.

Росія не здатна на проведення масштабних військових операцій в Україні - Рустамзаде / Колаж УНІАН, Генштаб ЗСУ, Facebook а. Рустамзаде

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму інтерв'ю The Economist позначив новий широкомасштабний наступ на Україну з ризиком захоплення Києва лише в якості одного зі сценаріїв. Однак такий варіант розвитку подій малоймовірний, оскільки у Росії є серйозні проблеми з артилерією. Про це заявив азербайджанський військовий експерт Агіль Рустамзаде.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що генерал Залужний, коли сказав про можливий новий широкомасштабний наступ агресора Росії у 2023 році, мав на увазі лише можливий сценарій.

На думку експерта, Москва навряд чи здатна на атаку такого рівня, оскільки вона зіткнулася з серйозними проблемами з артилерією.

"Російська Федерація, швидше за все, не зможе накопичити достатньо ресурсів, щоб піти на реалізацію таких завдань. У Росії проблеми. Довгий час я говорив про проблеми Росії з артилерією, і зараз реально видно, що у армії немає достатньої її кількості. Звідки вона знайде артилерію на, умовно кажучи, 150 000 людей, які формуються як ударне угруповання? Просто військові завжди повинні готуватися до всього. Навіть до малоймовірних сценаріїв " - вважає Рустамзаде.

Також він додав, що ймовірність великого наступу Росії через дефіцит артилерії залишається низькою.

"Росія зробила багато чого ірраціонального в цій війні. Дійсно, такий сценарій існує. Але це сценарій низької ймовірності", - підкреслив Агіль Рустамзаде.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний раніше в інтерв'ю The Economist розповів про те, що країна-окупант Росія в період від кінця січня, або в березні, може піти в новий наступ на територію України.

За його словами, ворог здатен знову спробувати захопити Київ, атакувати на Донбасі та півдні. Залужний закликав Захід надати українським військам більше зброї для реалізації військових завдань.

Президент Володимир Зеленський очікує, що наступні півроку стануть вирішальними для України. Зеленський закликав Захід надати підтримку країні на чотирьох ключових напрямках – у боротьбі з ракетним терором РФ, у забезпеченні стійкості держави взимку, у посиленні військової допомоги та просуванні дипломатичної формули миру.

Командувач оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук сказав, що ЗСУ вивчають сценарії можливого наступу Росії з Білорусі. Це може статися наприкінці лютого або пізніше. Українська армія готується до відбиття можливої атаки.

Дивіться інтерв'ю Главреду з військовим експертом Агілем Рустамзаде

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