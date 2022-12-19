У Путіна відповіли на питання щодо втягування Білорусі у війну з Україною

Дмитро Пєсков прокоментував публікації про те, що РФ має намір втягнути Білорусь у війну з Україною.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко / kremlin.ru

На майбутній зустрічі у Мінську російський і білоруський диктатори обговорять "військові питання", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Сьогодні на переговорах Путіна і Лукашенка буде можливість поговорити про військові питання, враховуючи турбулентність", — цитують його пропагандистські ЗМІ країни-агресора.

Водночас Пєсков прокоментував публікації про те, що РФ має намір втягнути Білорусь у війну з Україною.

Він назвав "дурними і безпідставними вигадками" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі у війні проти України.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про планований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.

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