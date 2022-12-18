Пряма участь Білорусі у війні: генерал ЗСУ назвав мету візиту Путіна до Лукашенка

Збройні сили Білорусі можуть залучити до операції проти України на суші, не виключив Сергій Наєв.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко / kremlin.ru

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про запланований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна в Білорусь.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України. Відповідне відеозвернення опублікувало командування Об'єднаних Сил ЗСУ в Facebook.

"Нещодавно глава Кремля провів службову нараду з керівництвом збройних сил Російської Федерації, в ході якого, як він особисто зазначив, розглядав пропозиції військового командування на найближчі і середньострокові перспективи", — заявив український генерал.

За його словами, відразу після цього президент РФ Володимир Путін спланував зустріч з керівництвом Білорусі, яка відбудеться незабаром.

"На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України і більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь в операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суші", — додав Наєв.

Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.

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