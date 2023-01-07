glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Повторний наступ РФ на Київ: російський опозиціонер оцінив ризик вторгнення з Білорусі

7 січня 2023, 01:33
Без армії Лукашенка у військових РФ немає серйозних сил, щоб організувати масштабну військову операцію та йти у наступ на Київ.
Геннадій Гудков
Геннадій Гудков оцінив ризик повторного наступу РФ на Київ / Фото УНІАН, Вікіпедія

Російський диктатор Володимир Путін може і хотів би вдруге спробувати захопити Київ, але у нього немає для цього ні сил, ні можливостей. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Геннадій Гудков.

"Мені здається, він (Путін, - ред.) поки розраховує на армію Олександра Лукашенка, а Лукашенко розраховує, що війна закінчиться раніше, ніж його припруть до стінки з вимогою змусити армію Білорусі вступити в бій з Україною", - сказав політик.

За його словами, у Путіна і Лукашенка різні цілі.

"І, посилаючись на військових експертів, без армії Лукашенка у російської армії немає серйозних сил, щоб організувати масштабну військову операцію та йти у наступ на Київ", - резюмував Гудков.

Ризик повторного наступу на Київ

Військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух суспільство майбутнього) Євген Карась говорив, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від ідеї захопити українську столицю. Це для нього є єдиним варіантом завершити війну на своїх умовах. Однак президент РФ розуміє, що далі окупантам доведеться тікати з Києва, бо утримати місто вони не зможуть.

Військово-політичний аналітик Юрій Федоров заявив, що російські окупанти не зможуть домогтися "успіху" , якщо підуть у новий наступ на Київ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що армія РФ не зможе взяти Київ у разі нового наступу. Російське військо знесилене, в Росії вичерпуються високоточні боєприпаси. Тому в разі наступу на українську столицю окупанти не зможуть просунутися далеко.

Інші новини:

новини Києва війна в Україні новини України війна Росії та України вторгнення Білорусі Геннадій Гудков
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:10

Різке похолодання до - 20°: синоптики назвали українцям терміни крижаного прогнозу

01:33

Повторний наступ РФ на Київ: російський опозиціонер оцінив ризик вторгнення з БілорусіВідео

01:00

Любовний гороскоп на тиждень 9-15 січня 2023: Тельцям - романтична вечеря, Терезам -вихор подій

00:10

Гудков розповів, чому розпад Росії є небезпечним для УкраїниВідео

06 січня, п'ятниця
23:35

Путін хоче мобілізувати ще півмільйона росіян для нового наступу: в ГУР розкрили план КремляВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:06

"Будуть негайно надані": у США розкрили деталі великого пакету військової допомогиВідео

23:05

Гороскоп на завтра 7 січня 2023: Овнам - активність, Ракам - занепокоєння, а Рибам - сварки

22:25

Трибунал над Путінним стане ударом для російських еліт: опозиціонер назвав наслідкиВідео

22:22

Окупаційна армія концентрує угруповання для проведення наступальних дій - ОПВідео

Реклама
22:15

Військовий експерт розповів, чи варто боятися російської гіперзвукової ракети "Циркон"Відео

21:38

Ремонт, від якого всі будуть в захваті: наймодніші шпалери 2023 року

21:34

Гудков відверто розповів, чи вистачить РФ зброї на цілий рік і чи може вона отримати допомогу ззовніВідео

21:19

Patriot прикриє небо: у ФРН розкрили деталі допомоги для УкраїниВідео

21:14

"Гаага плескає в долоні і готує камеру": Гіркін люто посварив Путіна за"перемир'я"Відео

21:01

ЗСУ розбомбили базу окупантів на Херсонщині: у Генштабі розповіли "гарячі" подробиціВідео

20:51

Які 2 речі не можна порушувати на Різдво 2023, щоб лиха не залучити: прикмети на 7 січняВідео

20:28

"Процес пішов": Арестович назвав регіон, куди РФ кине всі свої сили для наступуВідео

20:21

Від HIMARS до "вбивць танків": США оголосили рекордний пакет допомоги для ЗСУВідео

20:17

Путін битиметься за Крим: російський політик пояснив, чому диктатор відмовиться від ДонбасуВідео

20:14

Тополі садили скрізь: навіщо в СРСР створили пекло для алергіків і прибиральників

Реклама
19:51

"Окупанти - в землі": на Запоріжжі склад БК підірвали разом із сотнями росіянВідео

19:20

Останній шанс ПутінаПогляд

19:00

"Завжди усміхнений і щирий": у боях під Бахмутом трагічно загинув відомий український стронгмен

18:29

Громадянин РФ потужно облаяв Путіна у своєму паспорті, щоб його не вигнали з України - ДПСУВідео

18:00

Чи піде влада України на аморальні компроміси з Росією: що думають українціВідео

17:39

"Крок до миру": президент Угорщини похвалила Путіна і зганьбилася перед усім світомВідео

17:35

ПЦУ проведе богослужіння в Лаврі: релігієзнавець попередила про підготовку провокацій УПЦ МПВідео

17:33

Обігнали Іран, Ізраїль і Німеччину: ЗСУ вперше потрапили до ТОП-15 армій світуВідео

17:27

Юрій Горбунов і Студія "Магарич" представляють масштабний народний проєкт "Похорони путіна"Відео

17:10

Все буде дуже смачно: коли і як потрібно солити картоплю, щоб не зіпсувати стравуВідео

16:54

"Примітивний обман": у Зеленського жорстко відповіли на пропозицію РФ щодо "перемир'я"Відео

16:48

Рум'яна скоринка забезпечена: як правильно смажити картоплю, щоб всі попросили добавкиВідео

16:35

Не все одно, як зберігати вино: кращі способи зберегти благородний напійВідео

16:31

Пухнастий барометр: чому кішки закривають ніс лапами або хвостом

16:27

Німеччина передасть Україні близько 40 БМП Marder і систему Patriot в першому кварталі 2023 рокуВідео

16:23

ЗСУ підуть у наступ у 2023 році: Данілов розкрив сценарій нового етапу війниВідео

15:53

Вихід до Азова із заходом у Крим: військовий експерт назвав напрямок контрнаступу ЗСУВідео

15:53

"Народився в Україні, але загинув за інтереси Росії": ЗСУ ліквідували зрадника з Нікополя

15:30

Злетять ціни на бензин і автогаз: в Україні планують різко збільшити акцизи на паливоВідео

15:29

Ніякої хімії і шкоди для волосся: як освітлити пасма домашніми засобамиВідео

Реклама
15:19

Аварійні відключення світла в Україні: Шмигаль попередив про ризики через похолодання та удари РФВідео

15:01

"Ми зміщуємося досить далеко": ясновидець спрогнозував нову дату кінця війниВідео

14:59

Шлях буде непростим: Гудков розповів, що буде з Україною після війниВідео

14:58

"HIMARS на ваші голови": Арестович відповів на провокацію окупантів щодо "перемир'я"Відео

14:30

"Він цього не розуміє": ексдепутат Держдуми РФ пояснив, коли настане колапс режима ПутінаВідео

14:04

Важка техніка Заходу посилить міць ЗСУ, але крапку на військах РФ поставлять ракети ATACMS - ПодолякВідео

14:00

Епіфаній пояснив, чи можна в один момент заборонити УПЦ МПВідео

13:58

Вбивці, наркоторговці та рецидивісти: "вагнерівці" виходять на свободу за участь у війніВідео

13:40

"Це неможливо": Гудков пояснив, чому війна Росії та України не триватиме 10 роківВідео

13:26

"Енергосистема не в змозі покрити споживання": в Україні погіршиться ситуація з відключеннями світлаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти