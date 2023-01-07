Повторний наступ РФ на Київ: російський опозиціонер оцінив ризик вторгнення з Білорусі

Без армії Лукашенка у військових РФ немає серйозних сил, щоб організувати масштабну військову операцію та йти у наступ на Київ.

Геннадій Гудков оцінив ризик повторного наступу РФ на Київ / Фото УНІАН, Вікіпедія

Російський диктатор Володимир Путін може і хотів би вдруге спробувати захопити Київ, але у нього немає для цього ні сил, ні можливостей. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Геннадій Гудков.

"Мені здається, він (Путін, - ред.) поки розраховує на армію Олександра Лукашенка, а Лукашенко розраховує, що війна закінчиться раніше, ніж його припруть до стінки з вимогою змусити армію Білорусі вступити в бій з Україною", - сказав політик.

За його словами, у Путіна і Лукашенка різні цілі.

"І, посилаючись на військових експертів, без армії Лукашенка у російської армії немає серйозних сил, щоб організувати масштабну військову операцію та йти у наступ на Київ", - резюмував Гудков.

Ризик повторного наступу на Київ

Військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух суспільство майбутнього) Євген Карась говорив, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від ідеї захопити українську столицю. Це для нього є єдиним варіантом завершити війну на своїх умовах. Однак президент РФ розуміє, що далі окупантам доведеться тікати з Києва, бо утримати місто вони не зможуть.

Військово-політичний аналітик Юрій Федоров заявив, що російські окупанти не зможуть домогтися "успіху" , якщо підуть у новий наступ на Київ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що армія РФ не зможе взяти Київ у разі нового наступу. Російське військо знесилене, в Росії вичерпуються високоточні боєприпаси. Тому в разі наступу на українську столицю окупанти не зможуть просунутися далеко.

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