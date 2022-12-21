За словами військового експерта Сергія Кузана, Кремль точно буде продовжувати домагатися певного формату перемир'я.

Військовий експерт спрогнозував, чи велика ймовірність нового наступу РФ на Київ / колаж фото https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Нова спроба масштабного наступу на Київ є в планах російських окупантів, оскільки мета у них - повне знищення України як держави. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник Українського центру безпеки і співробітництва, радник Міноборони Сергій Кузан.

"Я точно знаю, що росіяни мають такий план. Він є логічним продовженням тієї великої стратегії, яку Кремль намагається втілити ще з 2014 року. Її мета - повалення демократично обраної влади в Україні. Інструмент досягнення цієї мети - це гібридна війна, яка передбачає застосування і політичних, і економічних, і інформаційних важелів впливу, а також військові операції. Росіяни прагнуть ліквідувати українську державність і знищити український народ", − розповів він.

За словами Кузана, Кремль точно буде продовжувати домагатися певного формату перемир'я - для того, щоб хоча б ненадовго припинити бойові дії.

"Однак не слід вводити себе в оману: вони це роблять тільки для того, щоб виграти більше часу, підготувати мобілізованих, провести з ними бойове злагодження і забезпечити їх технікою. У той же час, в Росії немає вільної техніки, яка просто десь стояла, і якою можна було б забезпечити нові підрозділи. Для цього слід провести тривалу процедуру розконсервування, провести ремонтні роботи і тільки після цього ця техніка зможе принаймні зрушити з місця", − підсумував експерт.

Хто такий Сергій Кузан Військовий експерт, голова Українського Центру безпеки та співробітництва

Ймовірність вступу Білорусі у війну

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про планований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував публікації про те, що РФ має намір втягнути Білорусь у війну з Україною.

Він назвав "дурними і безпідставними вигадками" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі у війні проти України.

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