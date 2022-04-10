Троє братів у Бучі врятували два десятки людей похилого віку: один рятував людей навіть після вбивства окупантами

Троє братів у Бучі врятували два десятки людей похилого віку/ скріншот з відео

Троє братів Коновалових - Сергій, Олександр і Дмитро - стали для десятків жителів Бучі рятівниками під час російської окупації. Про це повідомляє портал ТСН.

"Брата вбили прямо тут на сходах. Коли Діму застрелили, він втік в укриття, тут було 20 осіб з сусідніх будинків, і він ніс для них ковдри і продукти", – розповідає Сергій.

Його тіло пролежало на сходинках три доби. Вийшло так, що Дмитро рятував людей, навіть вже мертвим.

"Рашисти тут ходять, коли бачать, що тіло лежить. Люди кажуть, Він нас охороняє - рашисти бачать тіло і не заходять в підвал", - розповідають вони

Після розстрілу тіло Дмитра вдалося поховати всього на четвертий день у дворі будинку.

"Ми самі ховали. Я, брат, мама. Мам, кинь лопату, а вона плаче і риє, плаче і риє", — розповідає Сергій.

Чоловік каже, що вони з братами не збиралися ставити героями. Просто інакше не могли чинити. У будинку залишилися тільки люди похилого віку. Їм нема від кого було чекати допомоги - брати Коновалови і нині їх єдина підтримка.

І Сергій, і Олександр Коновалови і зараз продовжують готувати на багатті їжу і підтримувати всіх людей похилого віку, які залишилися в їх багатоповерховому будинку.

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Нагадаємо, раніше в місті Буча Київської області знайшли штаб "кадирівців" на вулиці Яблонській. Там окупанти катували і вбивали українців.

Моторошні кадри опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На кадрах видно, що загарбники розстрілювали людей впритул, а також випалювали їм очі і відрізали частини тіла.

У свою чергу, український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що в Бучі на Київщині п'ятеро російських загарбників зґвалтували 14-річну дівчинку. Після цього вона завагітніла.

Також загарбники зґвалтували 11-річного хлопчика на очах у мами - а саму нещасну прив'язали до стільця і змусили невідривно дивитися.

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