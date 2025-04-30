Будинки у вогні, є загиблий: як виглядає Дніпро після атаки Шахедів

Внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще одна людина постраждала.

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Наслідки атаки на Дніпро / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Борис Філатов

Що відомо:

Росіяни атакували Дніпро "Шахедами"

Внаслідок атаки на Дніпро загинула людина

Російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки у місті здійнялись пожежі. Мер Дніпра Борис Філатов розповів про наслідки влучання.

Вже відомо про те, що внаслідок атаки понівечені щонайменше 5 приватних будинків.

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"Протягом ночі далі обстежуватимемо прилеглу до місць ударів забудову. Комунальні служби вже стали до роботи. Також ми постійно на зв’язку з рятувальниками та поліцією", - написав Філатов.

Російські "Шахеди" вбили щонайменше одну людину. Ще одна людина травмована.

Росіяни вдарили по Дніпру ударними дронами / фото: Борис Філатов

Удари російських дронів по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що країна-агресор Росія почала використовувати новий безпілотник Бандероль для атак на Україну. Дрон має реактивний двигун і здатний розвивати швидкість до 500 км/год.

Напередодні повідомлялося, що російські окупанти в понеділок, 28 квітня, вдарили дронами по Черкасах. Унаслідок атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

За день до цього ворог тероризував Дніпропетровську область. У ніч на 27 квітня Росія вдарила по кількох громадах своїми безпілотниками, внаслідок чого загинула одна людина та постраждала 14-річна дитина.

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