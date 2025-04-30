Будинки у вогні, є загиблий: як виглядає Дніпро після атаки Шахедів

Що відомо:
- Росіяни атакували Дніпро "Шахедами"
- Внаслідок атаки на Дніпро загинула людина
Російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки у місті здійнялись пожежі. Мер Дніпра Борис Філатов розповів про наслідки влучання.
Вже відомо про те, що внаслідок атаки понівечені щонайменше 5 приватних будинків.
"Протягом ночі далі обстежуватимемо прилеглу до місць ударів забудову. Комунальні служби вже стали до роботи. Також ми постійно на зв’язку з рятувальниками та поліцією", - написав Філатов.
Російські "Шахеди" вбили щонайменше одну людину. Ще одна людина травмована.
Удари російських дронів по Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що країна-агресор Росія почала використовувати новий безпілотник Бандероль для атак на Україну. Дрон має реактивний двигун і здатний розвивати швидкість до 500 км/год.
Напередодні повідомлялося, що російські окупанти в понеділок, 28 квітня, вдарили дронами по Черкасах. Унаслідок атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури.
За день до цього ворог тероризував Дніпропетровську область. У ніч на 27 квітня Росія вдарила по кількох громадах своїми безпілотниками, внаслідок чого загинула одна людина та постраждала 14-річна дитина.
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