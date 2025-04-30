Руйнування, пожежі та десятки постраждалих: що відомо про нічну атаку на Харків

За попередніми даними, постраждали 45 осіб.

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Нічна атака дронами призвела до масштабних пожеж і руйнувань / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ атакувала Харків дронами

У різних частинах міста виникло 10 пожеж

Постраждали понад 40 людей

У ніч на 30 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами, що призвело до масштабних пожеж і руйнувань.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, унаслідок масованих ударів БпЛА по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

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За попередніми даними, постраждали 38 осіб.

"На місці працюють рятувальники, медики, поліція, волонтери та комунальні служби. Тривають ліквідація пожеж, розбір завалів і допомога постраждалим, незважаючи на небезпеку повторних ударів з боку росіян", - повідомили рятувальники.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Дивіться відео - Рятувальники показали наслідки ворожого удару по Харкову:

Зазначимо, за даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті 39 постраждалих унаслідок дронової атаки.

Оновлено. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уранці 30 квітня повідомив, що кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 45:

31 людина отримала гостру реакцію на стрес;

14 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості;

5 осіб - госпіталізовано до лікарень.

Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка.

Для допомоги постраждалим у Харкові було задіяно 13 бригад екстреної медичної допомоги.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу Шахед. У результаті атаки в місті здійнялися пожежі. Понівечені щонайменше 5 приватних будинків.

28 квітня армія РФ вдарила дронами по Черкасах. Унаслідок атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

26 квітня ворог укотре атакував Київщину за допомогою БПЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Зазначається, що влучень в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

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