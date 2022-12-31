'Покришили' окупантів і взяли полонених: Гайдай розкрив деталі штурму Новоселівського

Було здійснено вогневий наліт ЗСУ на окуповане селище Новоселівське Луганської області.

З'явилися деталі звільнення Нововеселовського на Луганщині / t.me/luhanskaVTSA і УНІАН

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай розповів подробиці звільнення бійцями Збройних сил України селища Новоселівське в Луганської області.

Як уточнив він в Telegram, населений пункт взяли під контроль силами штурмових груп за підтримки артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92-ї ОМБр.

"Здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області", — пише голова Луганської ОВА.

За його словами, тепер селище Новоселівське повністю контролюється українською армією.

"В ході штурму ворог був вибитий з населеного пункту, противник зазнав втрат в техніці та особовому складі, частина окупантів була взята в полон", — додав Гайдай.

Ситуація на Донбасі

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