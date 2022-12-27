ЗСУ пішли вперед на Луганщині: десантники розповіли про просування біля Кремінної

Села, які ЗСУ штурмують в околицях Сєвєродонецька – стратегічно важливі, пояснили у 25-й бригаді.

ЗСУ просуваються вперед на Луганщині / Радіо Свобода, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Сватове.

Напередодні стало відомо про те, що військове командування російських окупаційних військ відійшло з Кремінної до Рубіжного, на 15 км на південь від лінії фронту, йдеться в матеріалі Сurrenttime.tv.

Десантники 25-ї бригади ЗСУ розповіли подробиці наступальної операції.

"Спочатку це були наступальні дії, які виявилися дуже складною наступальною операцією, – каже один з військових. - У випадку з Харківським наступом росіяни були більш розосереджені. А зараз вони дуже зосереджені на одному місці і їх багато. Ми воюємо з розумом, вони воюють кількістю: їх ресурси набагато більше, ніж наші".

Російські війська також іноді намагаються йти на цій ділянці в наступ, проте десантники кажуть, що спочатку командування РФ кидає в бій мобілізованих, які "просто йдуть на м'ясо", а потім вже в бій вступають більш досвідчені підрозділи.

Українські військові підкреслюють, що ділянка, на якій йдуть постійні битви, дуже невелика.

"Ми буквально за невеликий простір воюємо. За посадку. Дуже важко піхоті просуватися, - кажуть вони. - Але піхота постійно йде, продавлює маршрути, йдуть вперед. Ми їх наздоганяємо".

Села, які ЗСУ штурмують зараз в околицях Сєвєродонецька, – стратегічно важливі: українські військові пояснюють, що саме через ці села проходять логістичні маршрути противника.

"Там є розв'язка залізниці. Якщо ми її візьмемо, це дуже сильно порушить їх логістику. Тоді, я думаю, вони від Бахмута відступлять", - додають бійці ЗСУ.

Ситуація на Донбасі

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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